Bonne nouvelle pour Savannah, la jeune chatte sévèrement brûlée dans un incendie

Près de 2 mois après l’incendie qui avait failli lui coûter la vie, Savannah peut en commencer une autre, puisqu’elle vient d’être adoptée. Une information rapportée par Arizona’s Family le mardi 28 juin.

« Nous sommes ravis d'annoncer que Savannah a été adoptée ! ». La merveilleuse nouvelle a été partagée hier sur Twitter par The Animal Foundation, l’association qui avait pris cette jeune chatte rescapée en charge après son sauvetage.

