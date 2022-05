Cette chatte gravement brûlée poursuit sa rédemption avec un partenaire de choix

L’association ayant sauvé et pris en charge Savannah, une jeune chatte sévèrement brûlée lors d’un incendie dans une décharge, a donné des nouvelles de l’animal. Même si son état de santé suscite encore des inquiétudes, surtout en ce qui concerne sa peau, certains signes sont positifs et entretiennent l’espoir de la voir retrouver une vie normale.

Savannah, le chaton rescapé d’un incendie survenu dans le Nevada, poursuit sa convalescence en famille d’accueil. Le refuge ayant recueilli cette jeune chatte a donné de ses nouvelles, rapportait KTNV Las Vegas le mercredi 11 mai.

Il y a près de 2 semaines, le petit félin avait été secouru lors d’un incendie s’étant déclaré dans une décharge à Las Vegas. Savannah – c’est le nom que lui ont donné ses sauveurs – y avait miraculeusement survécu, mais l’accident a laissé des séquelles dont il lui sera long et difficile de se remettre.

Âgée d’un peu plus d’un mois, elle a été prise en charge par The Animal Foundation, une organisation de protection animale locale. Savannah souffre de brûlures, dont certaines assez graves, sur diverses zones de son corps.

Hilarie Grey, directrice de The Animal Foundation, indique que la chatte a été placée en famille d’accueil, celle d’une vétérinaire expérimentée dont le nom n’a pas été révélé. Celle-ci « emmène Savannah à son travail, et il y a des dizaines de personnes qui sont vraiment investies pour qu’elle se porte mieux », dit-elle.

L’état de sa peau préoccupe, mais elle a de l’appétit

Les lésions dont souffre l’animal inquiètent encore les vétérinaires et les bénévoles, qui craignent toujours la survenue d’une infection de la peau. « Ses blessures sont plus profondes que nous ne le pensions au départ. […]. Sa peau commence à se détacher sur ses pattes, son visage et sa queue. Les brûlures peuvent s'infecter, et elle est encore plus sensible parce qu'elle est jeune », explique l’association à ce propos. Elle ajoute que Savannah « reçoit des soins 24 heures sur 24 ».

Toutefois, le chaton s’alimente très bien et reprend du poids, ce qui constitue un signe encourageant. Elle continuera de se battre pour se rétablir, et ceux qui s’occupent d’elle ont bien l’intention de la soutenir dans son combat.