Un chat de refuge fait comprendre très clairement à un visiteur qu’il aimerait rentrer avec lui (vidéo)

La perte d’un animal s’accompagne toujours d’une vive douleur. Les souvenirs se mêlent à un intense chagrin et l’on se remémore tous les bons moments passés avec notre compagnon. C’est ce qui est arrivé à Chuck Hawley, propriétaire d’un chat du nom de Sticky, bien connu du grand public sous le nom de Sticky the Kitty. Ce dernier est décédé en ce début d’année, « après une courte mais intense maladie ». Chuck ne pensait pas, un mois plus tard, faire une rencontre qui changerait sa vie à ce point.

« Adoptez, n’achetez pas »

La ligne de conduite de Chuck est la même depuis 2018, racontait Cattime. Cette année marquait sa rencontre avec Sticky qui se trouvait au bord d’une route et qui a pu bénéficier de l’aide de son bienfaiteur.

Très rapidement, Sticky est monté en notoriété sur internet, jusqu’à devenir le personnage principal d’un livre. Adorable, le félin a largement contribué à répandre un message de bienveillance, à destination des enfants, mais aussi des adultes.

Le décès de Sticky, en début d’année, a été une vraie épreuve pour Chuck. Il a ressenti un vide immense qu’il pensait ne plus jamais pouvoir combler.

Écouter son cœur

Encore dans sa période de deuil de son compagnon, Chuck s’est rendu dans un refuge de l’État de l’Oregon (États-Unis), la Humane Society. Il faisait une visite des lieux, dans le prolongement des missions qu’il avait entamées du vivant de Sticky.

En passant devant une cage recouverte d’une bâche, il a aperçu une petite patte poilue. Intrigué, Chuck a soulevé la bâche pour voir qui s’y cachait : il s’agissait d’un chaton de 6 mois à peine qui avait souhaité le saluer. Chuck a immédiatement pensé à Sticky et a perçu ce geste comme un signe. Quelques heures plus tard, l’adoption était officialisée et le chaton recevait le nom d’Allen. Chuck est déterminé à poursuivre la mission entamée avec Sticky et souhaite plus que jamais sensibiliser à l’adoption en refuge. Le duo s’apprête à vivre de belles expériences, et Chuck gardera toujours Sticky dans son cœur. Fidèle héritier de Sticky, Allen n’a sans doute pas sollicité son propriétaire par hasard.

