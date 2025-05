Les destins liés d’un homme et d’un chat, 2 survivants, qui se sont rencontrés par un concours de circonstances

Ron et Almond sont inséparables depuis plusieurs années maintenant. Pourtant, ils auraient pu ne jamais se rencontrer, car ils ont tous les 2 survécu à un drame. Heureusement, leur quotidien est bien plus paisible aujourd’hui, et leur amitié n’a cessé de se renforcer avec le temps.

Il y a 15 ans, soit en 2010, Ron Venden rencontrait pour la première fois celle qui deviendra sa meilleure amie féline, Almond. Ces derniers se sont compris dès les premiers instants, car ils étaient tous les 2 liés par des destins tragiques. Cependant, leur rencontre leur a porté bonheur et depuis qu’ils sont ensemble, le quotidien est bien plus agréable.

Cette rencontre, justement, est un peu le fruit du hasard. Ron était dans son jardin lorsque son regard s’est posé sur un érable creux. À l’intérieur se trouvait une chatonne orpheline, Almond. Elle avait été abandonnée par sa mère.

Gena Kittner/ State Journal

Des épreuves de la vie

Ron a donc commencé à prendre soin d’elle en la nourrissant. La chatte a continué à vivre un certain temps dans son arbre, jusqu’à ce qu’un accident ait lieu. Elle a malencontreusement chuté de celui-ci et, à cause d’une mauvaise réception, a dû être amputée de la patte. Malgré cela, la féline s’est relevée, plus combative que jamais.

Durant toute cette épreuve, elle a reçu le soutien de Ron, qui ne l’a jamais abandonnée. Au contraire, le bienfaiteur a expliqué comprendre ce qu’avait ressenti Almond le jour de son accident, car il a lui-même été confronté à un grave incident en 1970. Tandis qu’il chassait, une balle lui a traversé la jambe, ce qui lui a valu 111 jours d’hospitalisation, rapportait le Wisconsin State Journal. Ron n’a pas perdu sa jambe, mais elle est désormais plus courte que l’autre.

Amber Arnold / State Journal

Des liens renforcés

L’homme était alors bien placé pour savoir ce qu’Almond avait pu ressentir et a été le soutien dont elle avait besoin pendant sa convalescence. À partir de cet accident, les 2 amis ne se sont plus jamais quittés. La boule de poils s’est installée chez son sauveteur et semble apprécier la sécurité que lui apporte la vie en intérieur.

A lire aussi : Cette chatte errante à la santé fragile a enfin trouvé sa place au sein d’une maison d’étudiants (vidéo)

Le duo de survivants coule à présent des jours heureux et tranquilles. Leur histoire a inspiré un livre pour enfants, Le charpentier et le chat, écrit par Kelly Nelson et illustré par Ann Calverley.