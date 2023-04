Blessé dans un accident de la route, un chaton trouve du réconfort auprès de ses congénères (vidéo)

Butterscotch a franchi la porte de l’Alley Cat Rescue, dans le Maryland (États-Unis), en décembre dernier. La chatonne écaille de tortue avait été retrouvée quelques jours plus tôt dans un accident de voiture qui ne l’avait pas laissée indemne, comme le rapporte Love Meow.

Butterscotch est restée forte dans les épreuves

En effet, la pauvre minette souffrait de nombreux maux : des pattes fracturées, des dents arrachées, ainsi qu’une infection des voies respiratoires supérieures. Très rapidement, ses anges gardiens ont tout fait pour la soigner. Ils lui ont donné des antibiotiques et des antidouleurs, et l’ont mise sous perfusion.

Alley Cat Rescue Inc. / Facebook

En dépit de toutes ces souffrances, Butterscotch faisait preuve d’une joie de vivre étonnante. La chatonne a quitté la clinique vétérinaire et s’est délectée de sa nouvelle famille d’accueil. Ses bienfaiteurs se souviennent qu’elle était toujours de bonne humeur et qu’elle était pleine de courage.

Une présence qui attire l’attention

Alors que son rétablissement se poursuivait, Butterscotch commençait à attirer l’attention des autres chats résidents de son nouveau foyer, à travers ses odeurs et ses miaulements. Ils se montraient de plus en plus intrigués par sa présence. Leur mère d’accueil a donc décidé qu’il était temps de les présenter les uns aux autres.

Mais, un jour, l’un d’entre eux a réussi à ouvrir la porte de la chambre où elle se trouvait, et tous les autres félins ont suivi ! Butterscotch était très heureuse que tous ces « petits gars » fassent « irruption dans son espace », racontent les bénévoles d’Alley Cat Rescue.

« Elle s’est immédiatement blottie contre eux, et a passé la journée avec eux. Ils avaient l’air très contents, eux aussi. Ils se sont relayés pour la couvrir d’amour et lui tenir compagnie. Elle se sentait seule, alors c’est bien qu’elle ait de nouveaux amis », ont-ils ajouté.

Les félins ont fait preuve d’une grande tendresse envers Butterscotch, comme s’ils savaient qu’elle avait besoin d’une délicatesse particulière. Le bandage autour de sa patte limitait ses mouvements. Figgy, l’un des 4 chats, a même décidé de passer la nuit avec elle.

Un amour aux bienfaits thérapeutiques

Grâce à tout cet amour, Butterscotch s’est totalement rétablie ! Elle a été stérilisée, et a été adoptée après plusieurs mois de traitement. « D’un chaton blessé, elle est devenue membre d’une nouvelle famille, pleine d’entrain et en bonne santé », ont déclaré les bénévoles d’Alley Cat Rescue.

A lire aussi : Ayant fugué lors du mariage de ses propriétaires, un chat disparaît pendant 3 ans et demi avant son sauvetage par les pompiers

« Sa patte a magnifiquement guéri et elle a une famille merveilleuse avec des frères et sœurs extraordinaires. Qu'est-ce qu'un chaton peut demander de plus ? » ont-ils conclu.