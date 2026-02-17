En découvrant un visiteur inattendu et silencieux juste devant la fenêtre, cette chatte ne veut plus s'éloigner de la vitre

Habituée à observer ce qui se passe derrière la fenêtre, une chatte a vécu une matinée pas comme les autres. L’arrivée d’un visiteur totalement inattendu, un jeune cerf en l'occurrence, a offert à sa famille une scène aussi surprenante que attendrissante.

Lucy est une chatte « très douce, active, joueuse et bavarde », dit d'elle son propriétaire Derek Thomas, qui habite Rockville dans l'Etat du Maryland (Etats-Unis). à The Dodo .

Très curieuse, la féline bicolore, adoptée quelques mois plus tôt, aime bien se poster près de la fenêtre pour observer les animaux dehors, notamment les écureuils et les autres chats. Dès qu'elle en repère un, elle se met à « caqueter ».



Derek Thomas

Récemment, Lucy a commencé à émettre ce bruit caractéristique tôt le matin. Colleen, la femme de Derek Thomas, et leurs enfants ont compris qu'il se passait quelque chose d'intéressant.

« Ils ont remarqué que Lucy s’intéressait à ce qui se passait devant notre fenêtre, raconte le père de famille à The Dodo. Elle avait sauté sur notre piano et tirait les stores. »

Quand ses humains se sont approchés, ils se sont rendu compte que ce qui captivait autant la chatte était un faon. Sans les « gazouillis » matinaux de Lucy, ils n'auraient sans doute pas pu le voir, car il était couché au départ.



Derek Thomas

Lorsque le jeune cervidé s'est levé, Lucy a essayé de grimper sur le rebord de la fenêtre pour avoir une meilleure vue sur l'invité surprise. « J'ai trouvé ça très amusant », dit Derek Thomas.

Intérêt réciproque

Le faon semblait tout aussi intéressé par la minette. Il ne donnait pas l'impression d'avoir peur de Lucy, bien au contraire. A un moment donné, ils avaient même les nez collés l'un à l'autre ; ils n'étaient séparés que par la vitre.



Derek Thomas

L'animal est resté quelques minutes, puis s'en est allé, regagnant les bois. A la grande surprise de la chatte et de ses humains, il est réapparu ce soir-là. « Lucy a manifesté autant d’enthousiasme lorsque le cerf est revenu et a émis son cri caractéristique », dit son propriétaire. Après ce nouvel échange à la fois touchant et surréaliste, il est reparti.

Depuis ce jour, Lucy et sa famille attendent son retour avec impatience.

Derek Thomas