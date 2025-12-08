Elle découvre un chat caché dans une décharge sous de la ferraille et annule la suite de son voyage pour tenter de le sauver

Quand une touriste a croisé le chemin d’un chat perdu et apeuré, elle ne s’attendait pas à ce que cette rencontre fortuite transforme complètement son séjour. 3 semaines de patience, de persévérance et de tendresse plus tard, le félin a enfin trouvé un refuge sûr et une nouvelle amie pour la vie, en attendant le grand voyage.

Originaire de Toronto au Canada, Sarah, alias “Nicoletravels__”, est récemment partie en voyage au Vietnam. Elle se trouvait dans la ville de Da Nang et projetait de se rendre à Nha Trang, à 500 kilomètres de là, mais elle est finalement restée car elle avait désormais une noble mission à accomplir : changer la vie d’un chat errant.

Elle a, en effet, découvert le félin au pelage blanc marqué de noir sur une décharge, près d’un hôtel. Le quadrupède était caché sous un tas de ferraille rouillée. Dès qu’il l’a vue, il a avancé dans sa direction, mais a ensuite pris peur et a regagné sa cachette.

Sarah était déterminée à gagner sa confiance. Pendant 3 semaines, elle est revenue sur les lieux tous les jours pour lui donner à manger. Entretemps, elle a contacté les associations et refuges de la région, mais ces structures ne pouvaient pas faire grand-chose, car manquant de places.



Nicoletravels__ / Reddit

La jeune femme représentait la seule chance de salut pour ce chat. Elle a finalement réussi à le convaincre de la laisser l’approcher et a pu l’emmener chez le vétérinaire. Sarah a également loué un appartement où les animaux de compagnie sont acceptés.

“Nous partirons à la fin du mois”

Lorsqu’elle a dit aux employés de l’hôtel qu’elle allait emmener l’animal, ceux-ci l’ont mal pris. Pourtant, ils ne prenaient pas la peine de lui donner à manger. Seuls les clients de l’établissement le faisaient. “Au moment de mon départ, ils m'ont dit de ne jamais revenir. J'imagine donc qu'ils étaient embarrassés”, explique-t-elle dans un post Reddit où elle raconte cette histoire relayée par Newsweek .

Nicoletravels__ / Reddit

Le chat était ravi d’être enfin au chaud et en sécurité aux côtés de sa bienfaitrice. Il pouvait dormir paisiblement et manger à sa faim désormais. Sarah envisage de l’emmener avec elle au Canada et ne se laissera pas dissuader par les démarches longues et complexes que cela implique. “Il doit recevoir son vaccin antirabique 30 jours avant de pouvoir revenir à Toronto, mais nous partirons à la fin du mois”, assure-t-elle.