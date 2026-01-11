En découvrant un chaton tombé d'une voiture et couvert de cambouis, ce couple comprend vite qu’il ne pourra plus s'en séparer (vidéo)

Un couple au grand cœur n’a pas hésité à offrir une seconde chance à un tout petit animal au destin bien mal engagé. Une aventure pleine d’émotion, d’entraide et d’amour qui a fait basculer le destin d’un chaton, mais aussi d’un congénère plus âgé qui ne s’attendait pas à se faire un ami.

Elle s’appelle Jihyun et est sud-coréenne. Il s’appelle Nikos et est grec. Ils sont unis par l’amour, mais aussi par une passion commune : les chats. Alors, quand le jeune homme est rentré à la maison avec une minuscule boule de poils terrifiée dans les bras, sa femme n’a pas pu retenir son émotion et a tout de suite décidé de prendre soin de la créature, qui venait de frôler le pire. Cette émouvante histoire est racontée en vidéo par The Dodo .

Le jour où tout avait commencé, Nikos était à moto et avait remarqué une minuscule silhouette en mouvement au bord de la route. Il s’était arrêté pour aller voir cela de plus près et avait ainsi découvert un chaton dont le corps était recouvert de cambouis. Il avait réalisé par la suite que le petit félin était tombé d’une voiture.



The Dodo

Nikos avait inspecté les parages dans l’espoir de repérer sa mère ou le reste de sa portée, mais il était totalement seul. “Je n’ai pas le choix. Il doit venir avec moi”, s’était-il alors dit.

Il avait installé le petit rescapé dans son sac et l’avait emmené à la maison. Comme expliqué plus haut, Jihyun était plus que ravie de s’occuper de lui.



The Dodo

Une complicité belle et inattendue est née

Le couple l’a lavé, découvrant son jolie pelage blanc et roux. Il était extrêmement maigre ; il n’avait probablement rien mangé depuis plusieurs jours. Le chaton était aussi clairement en manque d’affection, mais il en avait trouvé auprès de ses bienfaiteurs.



The Dodo

Jihyun et Nikos avaient déjà un chat adulte appelé Terius. Au départ, ce dernier se méfiait de son jeune congénère, mais au fil des jours, ils se sont rapprochés. Ils ont commencé à jouer ensemble et sont finalement devenus d’inséparables amis.



The Dodo

Le chaton, dont le nom n’a pas été révélé, est heureux et en parfaite santé. Il grandit au sein d’une famille aimante, et Terius n’est pas mécontent d’avoir un compagnon de jeu débordant d’énergie.

A lire aussi : Malgré son expression constamment suspicieuse due à une ancienne blessure, ce chat espère enfin trouver des humains prêts à l’aimer