Ayant vendu son canapé alors que son chat s'y cachait, il demande de l'aide sur les réseaux sociaux pour le retrouver

Un homme a été soulagé de retrouver sa chatte saine et sauve après avoir vendu le canapé dans lequel elle avait trouvé refuge, chose qu’il ignorait. Un récit rapporté par Global News.

Habitant Vancouver en Colombie-Britannique (Canada), Matt Lumabi déménageait dans la même ville quand il s’est rendu compte que Marley s’était volatilisée. Cette dernière, chatte calico de 3 ans, restait introuvable malgré les incessantes recherches menées par son maître.

Désespéré et dans l’angoisse, Matt Lumabi remuait ciel et terre pour tenter de la localiser et la ramener auprès de lui. Il avait fouillé son nouvel appartement dans ses moindres recoins, sillonné le quartier, placardé des affiches et posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Il avait également contacté les vétérinaires, les refuges et promis une récompense de 200 dollars canadiens (140 euros environ), mais ses efforts demeuraient infructueux.



Matt Lumabi / Facebook

Ce qu’il ignorait jusque-là, c’est que Marley se trouvait à l’intérieur d’un canapé qu’il avait vendu pendant le déménagement. « Je suppose que pendant je vendais [le canapé], Marley s’était faufilée en dessous, ce que nous n’avions pas remarqué », raconte-t-il en effet à Global News.

« Elle a dû s'y cacher pendant 3 jours »

Le meuble était arrivé dans le quartier de Steveston à Richmond, dans le sud-ouest de la métropole de Vancouver. Peu après, il a été revendu à quelqu’un d’autre. C’est le 2e acheteur qui a découvert la chatte. « Le canapé a une poche en dessous pour les jambes. Elle a dû s'y cacher pendant environ 3 jours », explique Matt Lumabi.

Surprise, cette personne a contacté le premier acquéreur, qui a envoyé à son tour un message au propriétaire de Marley pour lui annoncer la nouvelle.

Marley avait probablement trop peur pour ressortir de sa cachette. Elle y a tenu plusieurs jours sans eau ni nourriture, avant la délivrance et les retrouvailles inespérées avec son humain.

A lire aussi : "Ne perdez jamais espoir" : une association recueille un chat la veille de Noël et découvre qu'on le cherchait depuis 2 ans



Global News