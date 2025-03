Ce chat vit le rêve de tous les chiens en attrapant sa queue grâce à une technique qu'il a développée (vidéo)

Cette manie qu’ont les chiens à tourner autour d’eux-mêmes en cherchant désespérément à attraper leur queue à de quoi nous laisser perplexes. Si la plupart n’atteignent pas leur but, d’autres parviennent à réaliser l’exploit de mordre leur appendice caudal. Levi est l’un des membres de ce club très fermé. Celui-ci en compte d’ailleurs désormais un nouveau qui n’est pas un canidé, mais un chat.

Il s’agit de Louie, un adorable félin au pelage roux dont la performance a été filmée par sa propriétaire Haley Gilson, alias « @haleygilsonnn » sur TikTok. Elle a, en effet, eu le privilège d’assister à ce grand moment – aux yeux du matou en tout cas – et n’a pas hésité à le partager avec son millier d’abonnés.

Louie a donc réalisé le rêve de tous les chiens et son mérite est d’autant plus grand qu’il l’a fait en développant sa propre technique. Il a procédé non pas en tournoyant frénétiquement, mais en saisissant sa queue entre ses pattes arrière.



@haleygilsonnn / TikTok

Le succès a été retentissant, mais il n’a pas pu savourer sa victoire bien longtemps. S’il a bien réussi à capturer sa queue, il s’est retrouvé dans une posture assez inconfortable et déroutante. De plus, il a semblé ne pas trop savoir ce qu’il devait faire de sa précieuse prise. Il s’est même mis à décrire des cercles en marche arrière.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 23 février sur TikTok où elle totalise 2 millions de vues, et relayée par The Dodo :

On ne s’ennuie jamais avec Louie

Haley Gilson n’a pas manqué d’en rire. Elle n’est jamais au bout de ses surprises avec Louie, qui en fait aussi voir de toutes les couleurs à l’autre chat de la maison. C’est ce dont on peut se rendre compte dans cette autre vidéo où, caché dans une boîte, il nargue son congénère au pelage gris qui tente de l’en faire sortir :

A lire aussi : Un chat d’intérieur apprend à ses dépens que la neige n’est pas faite pour lui (vidéo)