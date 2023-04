Avec ses "sourcils" bicolores et ses postures élégantes, Squid est un chat unique en son genre

Certains chats naissent avec des particularités physiques faisant qu’ils ne passent jamais inaperçus. Parmi eux, quelques-uns sont mis en avant sur les réseaux sociaux, permettant aux internautes de découvrir leur beauté unique et de suivre leur quotidien. Squid est l’un de ceux-là, avec ses marques distinctives au-dessus des yeux et ses poses gracieuses.

Sauvé à un très jeune âge en l’absence de sa mère et adopté par une famille aimante, Squid est devenu un magnifique chat adulte qui fait sensation sur Instagram. Il totalise, en effet, plus de 18 000 followers sur le réseau social.

Ce qui lui vaut une telle popularité, c’est son apparence sortant de l’ordinaire. Son pelage blanc est marqué de zones gris et noir, en particulier au-dessus des yeux pour former ce que l’on prendrait pour d’épais « sourcils » bicolores.



squidy.cat / Instagram

Tout en lui conférant un look surprenant et captivant, ces marques ont le mérite d’accentuer ses expressions faciales. Ainsi, lorsque Squid fait les yeux doux à ses propriétaires pour réclamer des friandises ou un câlin, il leur est difficile de résister à ce regard attendrissant. Des attributs qui vont à merveille avec sa personnalité enjouée et énergique.



squidy.cat / Instagram

Derrière tout cela, il y a aussi une belle histoire, celle de son sauvetage. Le félin avait été arraché à l’errance alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton, rapporte Bored Panda. Jason et sa femme, qui vivent dans le Tennessee (Etats-Unis), l’avaient adopté après qu’un collègue du premier l’avait découvert abandonné avec le reste de sa portée. Leur mère avait disparu sans laisser de traces.



squidy.cat / Instagram

Une chat d’une élégance absolue

Le couple l’avait nourri au biberon et veillait sur lui nuit et jour. Jusqu’à ce qu’il soit devenu le chat en pleine forme et gracieux qu’il est aujourd’hui.

Une grâce s’exprimant également à travers les postures qu’il adopte lorsqu’il est couché. Squid a, en effet, l’habitude de croiser les pattes avant dans ces moments-là, que ses humains s’évertuent souvent à immortaliser en photo.



squidy.cat / Instagram

Quand il n’est pas occupé à prendre la pose, Squid passe son temps à jouer avec le chien de la famille ou à dormir sous les couvertures dans le lit de ses propriétaires.

squidy.cat / Instagram