La seconde vie d'Eden : Une histoire touchante sur l’adoption d’une chatte âgée épuisée par l'errance

A 14 ans, une chatte à la robe tigrée appelée Eden était à bout de forces. La vie d’errance qu’elle connaissait l’épuisait et elle avait de plus en plus de mal à relever les énormes défis posées par la rue au quotidien : se nourrir, s’abriter des dangers et des éléments…

Elle tentait donc de survivre du côté de Velaine-en-Haye, commune de Meurthe-et-Moselle située à 11 km de Nancy, jusqu’à son sauvetage. Eden a, en effet, été recueillie et placée au refuge pour animaux local, celui de la SLPA Velaine-en-Haye, rapportait la Fondation 30 Millions d’Amis sur son site.

La chatte y a reçu soins et attention. Elle a également été stérilisée. Pour un animal plus jeune, trouver une famille adoptive aurait été relativement simple. Dans le cas d’Eden en revanche, les chances paraissaient réduites en raison de son âge.

C’était sans compter l’Opération Doyens menée par la Fondation 30 Millions d’Amis. Par le biais de cette initiative, l’association de protection animale encourage l’adoption des animaux âgés, notamment via le remboursement des frais vétérinaires éventuels à hauteur de 600 euros. Le vieux chien Chokemba et la chatte séniore Epine font partie des nombreux bénéficiaires de ce programme.

Une créature « si belle malgré sa maigreur »

Eden, elle, a finalement été adoptée par une retraitée prénommée Geneviève, dont le mari était décédé 2 ans plus tôt. Son défunt époux « a toujours voulu un petit chat, raconte-t-elle à 30 Millions d’Amis. Nous en avions eu un grâce à nos enfants mais malheureusement il a disparu. Ça m’a fait très mal au cœur. »

Récemment, elle s’était rendue au refuge meurthois en vue d’adopter une chatte au tempérament calme. En rencontrant Eden, qu’elle trouvait « si belle malgré sa maigreur », elle a tout de suite su qu’elles allaient s’entendre.

La chatte a ainsi pu découvrir sa nouvelle maison où elle se plaît énormément et a fait connaissance avec le chien de Geneviève, qui s’appelle également Eden. Pour éviter la confusion, sa propriétaire la surnomme Minette.

Pour Geneviève, l’Opération Doyens est une excellente action. « Les vieux ont tout autant le droit de vivre que les autres. Et ce type d’initiative le permet », dit-elle à ce propos.