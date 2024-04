Lors d’un orage terrifiant, ce chat et ce chien trouvent un adorable moyen de se réconforter mutuellement (vidéo)

On pense souvent à tort que les chats et les chiens sont incapables de s’entendre. Pour Nala et April, c’est tout le contraire. Au cours d’un orage qui les terrifie tous les 2, le chat tigré et le Golden Retriever ont trouvé un tendre moyen d’apaiser mutuellement leur crainte.

Originaires de Houston (Texas, États-Unis), Nala, le chat tigré, et April, le Golden Retriever, vivent en compagnie de leurs maîtres et de 2 frères chats, Boots et Rufus. Si le chat et le chien n’ont pas beaucoup de points communs, ils ont un même ennemi : l’orage.

Un effrayant orage

Pour les animaux domestiques, les orages peuvent en effet être terrifiants avec leurs bruits forts. Dans ce cas, c’est bien d’avoir un ami près de soi pour se rassurer.

© @barns_adventures / TikTok

C’est précisément ce que Nala et April se sont dit lorsque le tonnerre s’est mis à gronder dans le ciel de Houston ce jour-là.

Leur père les a surpris tous les 2 en train de se réconforter mutuellement et a filmé leur adorable comportement.

© @barns_adventures / TikTok

Sur les images, on peut voir le chat et le chien assis très près l’un de l’autre, avant que Nala ne se mette à lécher tendrement la tête d’April. Chez les chats, le fait de toiletter un congénère est une véritable marque de confiance. Il est donc indéniable que ces deux-là se considèrent comme frères et sœurs et qu’ils « s’aiment tous les 2 tellement » comme l’assure leur maître.

Une vidéo réconfortante

Nala et April ont su mettre de côté leurs différences pour se serrer les coudes dans un moment difficile et leur attitude fait chaud au cœur.

La vidéo postée sur TikTok par leur maître et relayée par Parade Pets a d’ailleurs réconforté des milliers d’internautes qui l’ont visionnée en masse. En l’espace d’une semaine, la publication comptabilisait déjà plus de 345 000 vues et plus de 65 000 likes.

Attendris, des centaines d’utilisateurs de la plateforme ont également souhaité commenter les touchantes images de ces « copains de tonnerre ».

© @barns_adventures / TikTok

Si Nala a littéralement agi comme « un animal de soutien émotionnel » et qu’April a bien accueilli ses marques d’empathie, d’autres animaux peuvent réagir différemment. Un internaute écrit par exemple : « [Lors d’]une tempête, mon chien se cachait dans la salle de bain. Notre chat est venu lui donner des baisers et le chien s’est bizarrement enfui ».

Dans le cas de Nala et April, il est certain que ces deux-là pourront toujours compter l’un sur l’autre pour affronter les orages !