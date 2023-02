"Aucun animal ne devrait passer toute sa vie au refuge" : Rosie, chatte à l'oreille déformée, attendait ce moment depuis 11 ans

Rosie n’avait quasiment connu que la vie au refuge. Pendant une décennie, cette chatte d’une grande douceur était systématiquement ignorée par les visiteurs et les potentiels adoptants, si bien que les bénévoles se demandaient si elle allait finir un jour par trouver une famille. Un post Facebook à son sujet allait tout faire basculer.

Une chatte a été adoptée au bout d’un très long séjour au refuge, alors qu’on désespérait de lui trouver un foyer aimant. Un récit rapporté par TribLive.

Courtney Scalzott habite Belle Vernon en Pennsylvanie (Etats-Unis). Récemment, cette amoureuse des chats avait été endeuillée par le décès de son ami félin. L’animal avait laissé un vide gigantesque dans sa vie, et elle se disait qu’en adopter un autre pouvait en partie le combler et l’aider à aller de l’avant.

Elle s’était donc mise à suivre les refuges locaux dans l’optique de trouver un nouveau compagnon. Elle cherchait en priorité un chaton, mais lorsqu’elle a vu l’histoire de Rosie, elle en a été fortement émue.

Rosie vivait au refuge Kiski Valley Cat & Kitten Rescue depuis 11 longues années. Cette chatte à la robe tigrée avait une oreille légèrement déformée, séquelle d’une otacariose (mites d’oreilles) dont elle souffrait lorsqu’elle n’était encore qu’un petit chaton.

D’après Alicia Rowe, bénévole dans cette structure d’accueil, Rosie n’était pas desservie que par son âge ; elle l’était également par son apparence, plus précisément son regard qui lui confère un air sévère. Un « look » qui ne correspond pourtant pas à ce qu’elle est réellement, une chatte douce et affectueuse en l’occurrence.



Kiski Valley Cat & Kitten Rescue / Facebook

« Elle était juste réservée »

« Elle était juste réservée et a été ignorée par les adoptants potentiels. Je ne l'ai pas entendue ronronner, mais lorsque vous mettez votre main près de sa tête, elle s’en approche pour recevoir des caresses. C'est surprenant et beau », explique en effet Alicia Rowe.

La rencontre entre Courtney Scalzott et Rosie a été un succès total. Elle n’a pas attendu longtemps avant de prendre sa décision de l’adopter. La chatte tabby n’a d’ailleurs pas découvert seule sa nouvelle maison, puisque sa maîtresse a également adopté JR, un congénère à la robe noire, en même temps qu’elle au Kiski Valley Cat & Kitten Rescue.

Kiski Valley Cat & Kitten Rescue / Facebook

« Cela me rend tellement heureuse de savoir qu'elle passera ses dernières années dans le confort de notre maison, obtenant tout l'amour qu'elle nous laissera lui donner », confie Courtney Scalzott, pour qui « aucun animal ne devrait passer toute sa vie au refuge ».