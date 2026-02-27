Abandonnée dans un train, une jeune chatte conquiert le coeur d'une contrôleuse qui décide de l'adopter

Au début du mois de janvier, le personnel d’une compagnie ferroviaire écossaise a découvert une jeune chatte abandonnée dans un train. Placée en famille d’accueil à la suite de son sauvetage, la jolie boule de poils n’a pas attendu longtemps avant de trouver définitivement chaussure à sa patte… Une contrôleuse l'a adoptée !

Il était 8h25, quand le personnel de ScotRail a trouvé une pauvre chatte dans une cage de transport à bord d’un train reliant Helensburgh Central à Edinburgh Waverley. La jeune minette effrayée, âgée d’environ 6 mois, a été emmenée à la gare de Dalmuir par les contrôleurs.

À la suite de son sauvetage, la boule de poils – baptisée affectueusement Annie – a été prise en charge par l’association Cats Protection de Glasgow, qui l’a placée dans une famille d’accueil dévouée.

« Il semble malheureusement qu’elle ait été abandonnée »

« Bien qu'initialement effrayée, elle a rapidement révélé son côté joueur et n'a pas laissé cette épreuve l'affecter, explique Elaine Brennan, de l’organisation, au micro de la BBC, nous espérons que son propriétaire prendra contact avec nous, mais il semble malheureusement qu'elle ait été abandonnée. »

En effet, ses anciens détenteurs n’ont jamais été retrouvés. Ses bienfaiteurs se sont donc mis en quête d’un foyer d’adoption aimant et responsable. Toutefois, la jeune chatte au pelage tigré avait déjà conquis le cœur d’une personne spéciale. Un mois plus tard, elle a posé les pattes dans son nouveau nid douillet !

© Cats Protection Glasgow Branch

Le début d’une nouvelle aventure

Comme le révèlent nos confrères d’outre-Manche, une contrôleuse de ScotRail, nommée Marie Fox, a proposé de l’adopter. « Quand nous avons trouvé Annie dans le train, je n'aurais jamais imaginé qu'elle finirait par rentrer à la maison avec moi, confie cette dernière, voir à quel point elle était petite et vulnérable ce matin-là m'a vraiment marquée, alors pouvoir maintenant lui offrir un foyer sûr et aimant est un sentiment incroyablement spécial. »

Rebaptisée Daisy, la jeune chatte naguère abandonnée dans un train savoure désormais la seconde chance qui lui a été si généreusement offerte. « J'ai perdu mon chat en août dernier, alors adopter Daisy tombe à pic. Elle a déjà apporté tellement de joie dans notre maison, et j'ai hâte de la voir grandir et s'épanouir, poursuit Marie Fox, je suis tellement reconnaissante à Cats Protection pour les soins qu'ils lui ont prodigués et à tous ceux qui ont soutenu l'histoire de Daisy. Son parcours est déjà impressionnant, mais ce n'est que le début. »

© Marie Fox