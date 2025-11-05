« Le chat est sur le toit », une famille qui part en vacances et découvre son chat sur le toit de la voiture après 160 kilomètres de trajet

La famille Denardo a programmé des vacances familiales et devait laisser ses chats à la maison pendant son absence. Sur la route, elle s’est arrêtée à une station essence et lorsque le père est sorti pour faire le plein, il a constaté avec stupéfaction que l’un des félins se trouvait sur le toit du véhicule.

La famille Denardo, originaire des États-Unis, a préparé un road trip à travers le pays pour des vacances familiales. Tout a été organisé pour que le voyage se passe bien, mais on ne peut jamais prévoir les aléas. Comme cela arrive parfois, la famille n’a pas pu éviter les surprises cachées et celle qu’elle a découverte était absolument incroyable : son chat Ray Ray est resté sur le toit du van pendant le trajet.

On dit souvent qu’il faut faire attention avant de démarrer sa voiture lorsqu’il fait froid, car les chats errants se réfugient parfois dans le compartiment moteur. On rappelle aussi de surveiller le dessous de son automobile au cas où une boule de poils aurait décidé de faire la sieste à l’ombre. Mais avez-vous déjà vu un chat rester coincé sur le toit d’un véhicule ?

Un constat fou

Alors qu’ils avaient déjà parcouru près de 160 kilomètres, les Denardo ont dû faire une pause pour mettre le plein dans leur camionnette. Le père de famille a stationné cette dernière, est sorti et a découvert avec effroi que Ray Ray était sur le toit : « Mon mari sort de la voiture, évidemment pour faire le plein d'essence, et il dit : "le chat est sur le toit" », racontait Mara, la mère, dans un témoignage rapporté par CBS News .

@maradenardo / TikTok

D’abord effarés, les Denardo se sont ensuite mis à rire une fois la pression redescendue. En effet, Ray Ray était en excellente santé et s’en est miraculeusement sorti après cet incroyable périple. Puisque ses propriétaires étaient loin de chez eux, ils ont décidé de ne pas faire demi-tour et d’emmener le félin avec eux.

Lequel s’est offert un voyage gratuit avec ses humains et a beaucoup apprécié l’expérience : « Il a passé un très bon moment et a vécu une belle aventure », assurait sa maîtresse. Il a d’ailleurs eu du succès partout où il allait et Mara n'a pas manqué d'immortaliser chaque instant : « J'ai fait des vidéos et des photos de lui partout où nous sommes allés », témoignait-elle.