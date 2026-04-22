Retrouvés abandonnés dans un parking, ces chatons et leur maman ont connu une très belle évolution et seront bientôt adoptables

Mackerel et ses chatons ont été aidés à temps par un refuge d’Atlanta (États-Unis), ce qui leur a permis d’évoluer rapidement et de se montrer plus épanouis que jamais. Les petits ont très vite grandi, grâce au soutien d’une famille d’accueil, et leur maman a montré à quel point elle avait besoin d’attention.

Après signalement d’un passant étant présent dans le parking, c’est l’équipe de Catz 4 Life qui est allée à la rencontre de la famille féline, racontait Love Meow. Inquiets pour les chatons et leur maman, les sauveteurs se sont rendus en urgence à la clinique The Cat Doctor, non loin de là. Le soulagement des uns et des autres a rapidement été lisible.

@_catz4life_ / Instagram

« Se reposer dans un endroit sûr et au chaud »

La prise en charge a déjà permis aux chatons de se sentir rassurés. Leurs progrès ont fait un pas de géant lorsqu’ils ont pu, avec leur maman, être accueillis par une famille bénévole.

Dès lors, les personnalités ont émergé les unes après les autres. Mackerel n’a jamais cessé de s’occuper de ses petits, mais a aussi compris qu’elle avait besoin de temps pour elle, auprès d’humains qui lui veulent du bien. Elle est devenue la petite assistante de ses parents d’accueil, en étant à leurs côtés au bureau comme dans le salon.

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De vraies boules d’énergie

Chacun des chatons s’est révélé au fil des jours. Squid, une petite femelle écaille de tortue, a été la première à sortir du giron de sa maman en se montrant délurée à bien des égards. La description faite d’elle par sa mère d’accueil est très parlante : « Elle est intrépide dans la façon dont seul un chaton peut l’être, investissant les nouveaux espaces, grimpant d’abord et réfléchissant après ». Anchovy, un petit frère, ainsi que Trout, un autre, en ont fait autant quelque temps plus tard.

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Comment prendre soin d’une chatte stérilisée, après le départ de ses petits ?

Les chattes ayant accompagné leurs petits durant plusieurs mois ont généralement besoin d’un temps de transition afin de pouvoir profiter de tous les bénéfices d’une famille rien que pour elles. Voici nos conseils :