Cette chatte est sous le choc, sa maîtresse a découvert sa cachette secrète où s'entassent des centaines de souris en peluche (vidéo)

Se demandant où sa chatte pouvait bien cacher ses innombrables petites souris en peluche, sa propriétaire a fini par percer cette énigme à la fois amusante et attendrissante. La féline a dû s'avouer vaincue après des années de cachotteries.

« Butter rend sans aucun doute le quotidien plus intéressant, même quand elle fait des bêtises. Elle me fait rire tous les jours ». Ces mots sont ceux de Lisa Chosed, une musicienne habitant Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis), à propos de son amie féline.

La jeune femme adore sa chatte à la robe tigrée et ne manque aucune occasion de lui faire plaisir. Depuis qu'elle sait qu'elle aime les petites souris en peluche, elle lui en achète régulièrement par dizaines. « Ces jouets sont vendus par lots de 60 dans une seule boîte et ne coûtent pas une fortune, surtout sur la durée », explique-t-elle à The Dodo .



butterscotchyourface / Instagram

Toutefois, ces souris avaient tendance à disparaître en grand nombre. Lisa Chosed parvenait à en récupérer quelques-uns, mais pas la totalité. « J'en trouvais une douzaine, par exemple, dans des endroits que je connaissais bien (sous le canapé, dans un placard, etc.), mais pas autant que j'en achetais », confie-t-elle à The Dodo.



butterscotchyourface / Instagram

Elle les cherchait absolument partout chez elle. Ou presque…

La fin du mystère des petites souris disparues

Un jour, Lisa Chosed a vu la chatte jouer avec l'une de ses souris dans l'escalier menant au sous-sol. Quelques instants plus tard, l'objet s'est volatilisé. En inspectant les marches, elle a découvert un petit espace entre celles-ci et le mur. L'ouverture était suffisamment grande pour qu'une souris en peluche y tombe.

La propriétaire de Butter a décidé de retirer le panneau en bois cachant l'espace vide sous l'escalier et n'en a pas cru ses yeux ; elle venait de tomber sur le trésor caché de la minette. Il y avait des centaines de petites souris de toutes les couleurs, couvertes de poussière et de toiles d'araignées.

La chatte était tout aussi incrédule, mais pour une autre raison ; sans doute ne s'attendait-elle pas à voir sa cachette secrète révélée après tant d'années. La vidéo ci-dessous montre sa réaction :

