« Il était tellement stressé qu’il s’arrachait les poils », une rencontre hasardeuse change la vie d'un chat abandonné dans une cage de transport

Certains individus considèrent les animaux comme des objets qu’ils peuvent jeter à la poubelle, quand ils n’en ont plus besoin. Heureusement, il existe de belles âmes qui leur ouvrent les portes de leur cœur et leur offrent la vie qu’ils méritent. De l’autre côté de l’Atlantique, un chat abandonné dans une cage de transport a pu compter sur le soutien et la bienveillance d’une vétérinaire, qui lui a promis un avenir meilleur.

C’est en assistant à un match de hockey, qu’une vétérinaire a trouvé un pauvre félin enfermé dans une cage de transport. À la suite de cette découverte déchirante, la bonne samaritaine a directement emmené l’animal chez elle. Comme le révèle Love Meow, il n’était pas identifié et personne n’est venu le réclamer.

Enfin en sécurité, le chat au pelage noir et blanc s’est jeté sur sa gamelle de nourriture, tant son ventre criait famine. Bien que le pire fût derrière lui, il restait pétri de peur. Baptisé Tyson par sa sauveuse, il avait besoin d’un endroit calme où se détendre et réapprendre à faire confiance à l’humain.

C’est ainsi que la boule de poils s’est retrouvée entre les mains bienveillantes des bénévoles de l’association Community Cat Club. Sara Sharp, la fondatrice, lui a rapidement trouvé le foyer d’accueil idéal. « Il était tellement stressé, qu’il s’arrachait les poils », confie-t-elle.

© Community Cat Club

Un compagnon de vie agréable

Au sein de son nouveau nid douillet, Tyson a appris à baisser sa garde. Après avoir connu l’enfer de l’abandon et l’isolement dans une cage de transport, il a pu savourer des couchages moelleux, des repas délicieux, ainsi que de nombreux témoignages d’affection.

© Community Cat Club

« Après une semaine en famille d’accueil, sa véritable personnalité est apparue, déclare Sara, […] Il vous fera rire et vous montrera souvent ses pitreries amusantes quand vous vous y attendrez le moins. La nature douce de Tyson fait de lui le compagnon idéal pour une soirée tranquille à la maison. »

Plus confiant et détendu, le félin est devenu une vraie source de joie pour ses bienfaiteurs ! Ces derniers ont tout de suite adoré sa désinvolture et sa drôle de manière de s’asseoir.

© Community Cat Club

En route vers l’adoption

Grâce à la bienveillance de ses parents d’accueil, Tyson a cessé de se cacher de l’Homme et a découvert les bienfaits des câlins.

Il a compris que tous les humains n’étaient pas mauvais, et qu’il existait de véritables perles parmi eux.

© Community Cat Club

Après l’avoir mis en sécurité et aidé à faire le deuil de son passé, ses protecteurs se sont mis en quête de la famille d’adoption idéale.

Tyson n’aura plus jamais à avoir peur d’être abandonné : son cœur est quotidiennement rempli d’amour !

© Community Cat Club