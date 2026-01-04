Seul survivant de sa portée, ce chaton prématuré peut compter sur le soutien de chats plus âgés qui veillent sur lui comme des « oncles »

Cookie Crumb a poussé les portes du refuge de Foster Baby Cats, alors qu’il n’était âgé que de quelques semaines. Contrairement aux autres chatons en parfaite santé, il a mis plus de temps à se développer. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de sa mère d’accueil et de chats plus âgés.

Les bénévoles de Foster Baby Cats ont récemment pris en charge 3 chatons minuscules, qui étaient probablement prématurés. Malheureusement, 2 d’entre eux sont décédés, malgré tous les efforts des soigneurs.

L’unique survivant de la portée, nommé Cookie Crumb, a été placé en famille d’accueil chez Jillian, qui lui a préparé une couveuse. « Il n’avait même pas de poils aux oreilles quand je l’ai recueilli », déclare-t-elle à la rédaction de Love Meow. Normalement, les petits félins ouvrent complètement les yeux vers l’âge de 2 semaines environ, mais Cookie Crumb a attendu le 19e jour pour le faire.

© Foster Baby Cats

« Il passe beaucoup de temps avec des chats plus âgés »

Pour qu’il ne sente jamais le poids de la solitude, Jillian lui a offert une peluche en forme de chat simulant des battements de cœur. Son petit protégé se blottissait contre elle lors de ses siestes.

Grâce aux nombreux soins fournis par sa mère d’accueil, Cookie Crumb a franchi chaque nouvelle étape de son développement avec beaucoup de détermination. Il a notamment commencé à se mouvoir et à jouer, mais au ralenti.

© Foster Baby Cats

Lorsqu’il fut un peu plus grand, Jillian lui a présenté les félins de la maison. « C'est le seul chaton de la famille, et nous nous efforçons de lui trouver un compagnon, alors il passe beaucoup de temps avec des chats plus âgés, des "oncles" », confie cette dernière.

© Foster Baby Cats

Dakota, un ancien chat errant, et Pup, un félin handicapé, l’ont immédiatement pris sous leur aile. Les autres matous du foyer, Kevin, Chip, Shorty et Tabby, ont également adopté le chaton comme l'un des leurs.

© Foster Baby Cats

Un vrai battant

Aujourd’hui, Cookie Crumb se porte bien et croque la vie à pleines dents. Il adore la compagnie de ses amis félins, mais aussi celle de sa bienfaitrice qui ne l’a jamais laissé tomber.

Le chaton a parcouru un long chemin depuis son arrivée chez Jillian. Il a déjoué tous les pronostics et continue de s’épanouir avec le soutien de sa famille d’accueil. Cookie Crumb est peut-être minuscule pour son âge, mais a le cœur d’un grand guerrier !

© Foster Baby Cats