Un chat se faufile sous un camion et se retrouve dans un bureau à une heure de route de chez lui

En s’introduisant sous le châssis d’un camion, un chat a effectué un périple l’ayant conduit jusqu’au siège d’une entreprise, où on l’a accueilli à bras ouverts. Entretemps, ses propriétaires se demandaient où il pouvait bien se trouver, sans se douter qu’il était à des dizaines de kilomètres de la maison.

Le mardi 18 avril, des techniciens de Beaver Door Systems, une entreprise spécialisée dans les portes industrielles, faisaient une halte à London, en Ontario dans l’Est du Canada. C’est là qu’ils se sont aperçus qu’un chat mâle au pelage tigré et aux yeux verts s’était faufilé sous leur camion, d’après la CBC.

Ils l’ont fait monter à bord et emmené dans leurs locaux à Mississauga, à environ 160 kilomètres de là. L’animal n’a pas tardé à sympathiser avec les employés et a rapidement gagné ses galons de chat de bureau. L’endroit et son nouveau travail étaient loin de lui déplaire, mais cela s’est avéré n’être qu’un CDD de quelques jours. Il avait, en effet, un foyer à regagner.



Victoria Ticzer/ CBC

Des collègues ont posté des photos de lui sur un groupe Facebook dédié aux animaux de compagnie perdus. Une publication que les propriétaires du félin tabby ont vue, et ces derniers ont aussitôt contacté ses bienfaiteurs qui l’ont appelé Ford, d’après la marque du camion sous lequel il avait voyagé.

Sa famille habite Woodstock, à près d’une heure de route du lieu où il avait été découvert. Comment était-il arrivé jusque-là ? Probablement en s’invitant à bord du véhicule de son propriétaire à l’insu de ce dernier, qui exerce le métier de conducteur de dépanneuse. Après ce premier trajet, le chat, qui s’appelle en fait L, s’était certainement égaré avant de se réfugier sous le camion de Beaver Door Systems.

Retour au bercail après son incroyable aventure

Quoi qu’il en soit, la famille de L, soulagée de l’avoir retrouvé sain et sauf, est venue le chercher pour le ramener à la maison.

A lire aussi : Un chat de médiation animale fait un cadeau de Noël précoce à sa maîtresse après 2 semaines d'inquiétude



Victoria Ticzer/ CBC

« La dernière fois que je leur ai parlé vendredi [21 avril], il était blotti dans le lit avec la famille », indiquait Victoria Ticzer, directrice du bureau de l’entreprise Beaver Door Systems à Mississauga.