Une puce électronique et un brin de hasard permettent à un chat disparu de retrouver sa famille

Pendant près de 2 ans, une famille a vécu avec l’angoisse de ne plus jamais revoir son chat. Lequel a disparu sans laisser de traces, laissant ses propriétaires en grande tristesse. Toutefois, grâce à leur responsabilité et à la vivacité d’une tierce personne, ils ont retrouvé la piste du quadrupède quelques semaines plus tard.

Susan Barnes et ses proches ont été dévastés en comprenant que leur chatte tant-aimée, Kevin, ne rentrerait pas à la maison de si tôt. La boule de poils s’est volatilisée au printemps 2023 et n’a plus donné signe de vie par la suite. Toutefois, une nouvelle inattendue a bouleversé ses maîtres.

Ces derniers n’ont cessé de chercher Kevin depuis sa disparition. Ils ont imprimé de nombreuses affiches pour les placarder de part et d’autre dans les rues de Wilmslow, en Angleterre, là où ils résidaient. Leur détermination n’a pas suffi, car la féline était toujours introuvable plusieurs mois plus tard.

Une visite intrigante

Tout a changé en octobre dernier, soit 19 mois après la disparition de la chatte. Laquelle avait récemment été aperçue à certains endroits de la ville, dont dans un salon de coiffure. Elle s’était promenée dans le coin à plusieurs reprises, ce qui a interpellé une cliente de la coiffeuse. Cette dernière travaillait pour un refuge animalier et savait qu’il n’était pas anodin de rencontrer un chat errant.

Alors, elle est allée chercher un scanner de micropuce pour savoir si la féline était identifiée. Effectivement, par chance, ses propriétaires avaient pris soin de la faire micropucer, ce qui est normalement obligatoire dans le pays, et l’avait déclarée portée disparue quelque mois auparavant. Leurs coordonnés étaient à jour, ce qui a permis de les contacter facilement.

© Susan Barnes

Une nouvelle inespérée

Susan Barnes et sa famille ont appris l’excellente nouvelle et sont venus récupérer Kevin le jour même. Ils ont accepté de partager leur histoire au Knutsford Guardian pour sensibiliser le public : « Nous encourageons les propriétaires à s'assurer que leurs animaux soient munis d'une puce électronique et que leurs coordonnées sont à jour [...] Les micropuces sont petites, mais efficaces et constituent le meilleur moyen d'identifier un animal perdu ou volé », partageait la mère de famille.

Kevin rattrape désormais le temps perdu avec ses proches.