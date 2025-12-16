Prêt à tout pour attirer l’attention, un chat imite la démarche de sa soeur accidentée à la patte alors qu'il n'a aucune blessure (vidéo)

Toujours prompts à surprendre leur humaine, Romeo et Clementine forment un duo félin aussi attendrissant qu’attachant. Dans une récente vidéo devenue virale, le premier s’est illustré par un comportement pour le moins inattendu, prêt à tout pour attirer l’attention… Quitte à copier la démarche bien particulière de sa compagne. Une scène qui mêle tendresse et humour.

Romeo et Clementine, 2 adorables chats tigrés, sont les vedettes du compte TikTok “@nursepaige_15” tenu par leur propriétaire prénommée Paige.

Cette dernière y a récemment partagé une vidéo à la fois drôle et touchante, ayant Romeo pour protagoniste. Dans la séquence en question, on peut voir le matou tabby assis sur le comptoir de la cuisine, la patte avant levée et repliée contre sa poitrine, comme si le membre était blessé. Ce n’était pourtant pas le cas ; Romeo ne souffrait d’aucun mal, ni à la patte ni ailleurs.



@nursepaige_15 / TikTok

D’après sa propriétaire, il a pris l’habitude d’”imiter” sa congénère, qui elle, est vraiment blessée depuis son plus jeune âge. Le fait-il par “solidarité” ou parce qu’il a compris que cela lui permettait d’avoir droit à un surcroît d’attention de la part de son humaine ? Cette dernière piste semble la plus probable.

Quoi qu’il en soit, comme le montre la vidéo, Romeo s’est mis à boiter, et sa maîtresse lui a demandé si sa patte “fonctionne ou pas”. Il a ensuite sauté du comptoir et s’est remis à marcher normalement, confirmant qu’il ne faisait que reproduire la démarche de Clementine.

L’histoire d’une miraculée

Cette dernière avait survécu à un accident de la route lorsqu’elle n’était encore qu’un minuscule chaton de 6 semaines. Renversée par une voiture, elle avait perdu l’usage de la patte avant droite.

Emmenée chez le vétérinaire après sa découverte, ses chances de survie paraissaient extrêmement réduites. La patte en question avait été suturée sur la quasi totalité de sa longueur, et la chatte la traînait sans pouvoir l’utiliser. Paige et sa famille l’avaient recueillie et soignée, la nourrissant à la cuillère toutes les 2 heures.

La patte était restée dans une position courbée alors que la féline grandissait, mais l’amputation n’était pas nécessaire. Paige assure qu’elle ne souffre pas et qu’elle est heureuse et en bonne santé.

La vidéo évoquée plus haut a été mise en ligne le 15 novembre 2025 et relayée par Newsweek. La voici :

