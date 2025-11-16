Une propriétaire qui craignait que son chat n’accepte pas le nouveau venu nous donne la preuve en images que tout va pour le mieux

La crainte de cette propriétaire était légitime. Il y a 1 an, elle a fait de la place chez elle pour un nouveau chat nommé Winnie. Ayant déjà un chat de 4 ans, Monty, elle a redouté la rencontre, et une possible cohabitation. Les images qu’elle partage nous montrent à quel point nos boules de poils peuvent être surprenantes.

Sur Reddit, les internautes ont été saisis par l’émotion en voyant ces 2 chats qui semblent se connaître depuis toujours. Ils partagent tout de leur quotidien, et la propriétaire les retrouve en train de se reposer ensemble, de jouer, se soutenant mutuellement tout au long des journées.

r/cats

Monty, « le géant doux »

Monty est en effet un « géant » au pelage noir et blanc. « amical, détendu », il est reconnu par sa propriétaire comme étant un adorable minet, toujours à la recherche de lien avec ses congénères. Malgré sa gentille personnalité, sa propriétaire craignait qu’il n’accepte pas la nouvelle petite sœur, Winnie.

r/cats

Une chatte « très nerveuse et timide »

D’emblée, Winnie, la petite chatte au pelage gris s’est présentée comme très peureuse et en retrait. La petite chatte a été forcée de dire adieu à son ancienne vie, expliquait Newsweek, car elle venait de perdre son ancien propriétaire.

A priori, les 2 chats semblaient opposés dans leurs personnalités, mais la magie a opéré.

r/cats

« Ils dorment tous les soirs ensemble »

Si les débuts ont pu être un peu compliqués, les choses sont très vite rentrées dans l’ordre. Les images partagées sur Reddit parlent d’elles-mêmes : les félins passent le plus clair de leur temps ensemble, dorment dans le même lit et jouent énormément. C’est sans doute ce goût commun pour le jeu qui a débloqué la situation.

Au-delà de ce temps passé ensemble, Monty et Winnie s’apportent un soutien mutuel. La propriétaire s’estime chanceuse d’avoir assister à l’évolution de cette amitié.

Adopter un deuxième animal : quels sont les signes à observer ?

Il n’est pas toujours évident de savoir si son animal est disposé ou pas à vivre avec un compagnon. Bien souvent, des comportements tels que le léchage excessif, des accidents hors de la litière et des symptômes d’ennui peuvent nous mettre la puce à l’oreille. Évidemment, avant d’envisager une autre adoption, il est préférable d’éliminer les causes médicales.

Une fois le nouvel arrivant à la maison, le toilettage mutuel, la sieste partagée sont des signes qui ne trompent pas.