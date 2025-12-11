Toute la journée et depuis des années, ce chat mélomane accompagne les musiciens d’une gare

Il est courant de dire que la musique rassemble les humains, mais pas que. Les musiciens d’une gare turque conquièrent le cœur des voyageurs bipèdes, tout comme celui d’un quadrupède nommé Sirkecili. Ce chat ne manquerait pour rien au monde les représentations musicales de ses amis, qu’il accompagne depuis longtemps maintenant.

La gare Sirkeci Marmaray, à Istanbul (Turquie), regorge de trésors insoupçonnés. Les voyageurs peuvent y croiser un groupe de musiciens, mais aussi leur accompagnateur le plus fidèle, Sirkecili. Cette boule de poils est tombée amoureuse de la musique et des humains qui la pratiquent. Dès qu’ils arrivent, elle s’installe auprès d’eux et ne les quitte plus.

Comme le rappelait le Hurriyet Daily News , Istanbul regorge de chats errants qui se baladent librement ici et là. Sirkecili fait partie de ceux qui n’ont pas de toit, mais il a trouvé de la sécurité à l’intérieur de la gare. Et plus qu’un espace réconfortant, il s’est aussi fait des amis avec lesquels il adore passer du temps.

Agence Anadolu

Un chat toujours au rendez-vous

Ces derniers sont des musiciens qui se rendent fréquemment sur place pour embellir les couloirs avec leurs notes. Sirkecili a pris pour habitude de les rejoindre dès qu’ils s’installent et se laisse bercer par leur musique : « Il adore la musique, lève la tête pour écouter et saute toujours dans mon étui dès qu'on l'ouvre. Il y a laissé son odeur et apprécie notre compagnie », témoignait Ara Hamparyan, accordéoniste présent à la gare depuis 4 ans.

Sirkecili, très à l’aise, écoute ses amis ou se repose dans leurs étuis. Les musiciens ne se lassent pas de le voir, d’autant plus qu’il attire du public. Sa présence est devenue importante pour le groupe, à tel point qu’Ara a qualifié son protégé « d’ange-gardien ». Pour lui, le chat est devenu un membre à part entière de l'équipe, parce qu’il y ajoute sa touche personnelle : « Notre musique est encore plus belle », assurait-il.

Et les voyageurs ne diront certainement pas le contraire. Leur trajet, qui peut parfois être stressant, est beaucoup plus agréable grâce au petit groupe d’artistes !