Arrivé au refuge à l’âge de 14 ans après le déménagement de sa famille, ce chat espère vivre des jours meilleurs

Le quotidien de ce chat a été bouleversé brutalement lorsque ses propriétaires ont pris la décision de déménager sans lui. Loki a dû dire adieu aux habitudes de toute une vie. Le refuge qui l’a accueilli et les internautes ont pris les devants pour lui offrir une nouvelle chance.

Les animaux séniors ont moins de chances de trouver une nouvelle famille au refuge que les autres. Un rapport de Shelter Animals Count, publié par Newsweek révèle que les chats âgés, qui sont les félins de plus de 7 ans ont vu leur taux d’adoption baisser de 7% au cours de l’année 2025.

Spotsylvania Animal Shelter / Facebook

Un déménagement sans Loki

Loki est arrivé au refuge pour animaux de Spotsylvania, à Fredericksburg (Virginie, États-Unis) dans des circonstances qui ont choqué les bénévoles. La famille du chat roux s’apprêtait à déménager, et a décidé que Loki ne l’accompagnerait pas dans ce changement de vie.

Sous le choc, Loki a arrêté de s’alimenter. Pour le soulager, et éviter que son état s’aggrave, les bénévoles ont administré des médicaments stimulant l’appétit.

Spotsylvania Animal Shelter / Facebook

La recherche acharnée d’un nouveau foyer

En le déposant, son ancien propriétaire a précisé que Loki n’était pas compatible avec des chiens. En revanche, il avait partagé son quotidien, durant de nombreuses années, avec des chats et un lapin. L’équipe du refuge, notamment par le biais d’un post Facebook, s’est mise à la recherche d’une famille qui puisse correspondre à ces critères.

Tout au long de son séjour au refuge, Loki s’est montré adorable. Très attaché au lien humain, il a passé le plus clair de son temps à demander des caresses et des gratouilles. Particulièrement expressif, le chat a charmé tous les bénévoles.

Un nouveau jour s’est levé pour Loki

Le cas de Loki a particulièrement ému les internautes. Pour eux, il est impossible qu’une telle situation se produise, en témoigne ce commentaire : « Tout humain qui pense qu’il est normal de laisser un animal derrière lui ne mérite pas d’animaux de compagnie. Mon cœur se brise pour ce vieux monsieur chat ».

Peu après la publication du post sur Facebook, Loki a trouvé sa famille. Les vœux des internautes qui ajoutaient : « Je prie pour qu’il trouve une maison qui lui donne l’amour qu’il mérite » ont été exaucés.

Le meilleur est à souhaiter à Loki, qui, à l’âge de 14 ans, peut espérer se reposer et profiter d’un univers chaleureux.