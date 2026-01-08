« Comment elle a pu survivre là-bas pendant 3 semaines », une chatte tombée du balcon découverte à 88 kilomètres de son domicile

Après avoir sauté du balcon, une chatte nommée Kereviz a complètement disparu et laissé sa famille pétrie de tristesse. Cette dernière, qui vit à Istanbul (Turquie), a reçu un message inattendu 3 semaines plus tard.

Pour de nombreuses personnes, les animaux de compagnie sont de véritables membres de la famille à part entière, dont la simple présence suffit à égayer leurs journées. Lorsqu’ils disparaissent, ces formidables compagnons de vie laissent souvent un grand vide derrière eux.

À Istanbul, les membres d’un foyer ont sombré dans la tristesse après la disparition de leur chatte bien-aimée, répondant au nom de Kereviz. Comme le rapport Newsweek, le félin a sauté du balcon et a disparu pendant plusieurs semaines.

« On a perdu espoir de la retrouver »

Ahmet, son adoptant, a confié à nos confrères d’outre-Atlantique que le premier jour suivant la disparition de son chat avait été le pire de sa vie. À la suite de la chute, Ahmet et ses proches ont entendu un miaulement puissant venant de la rue. Ils se seraient alors précipités à l’extérieur pour voir ce qu’il se passait. Lorsqu’ils ont compris la situation, ils sont immédiatement partis en quête de la boule de poils.

« On a continué à chercher dans les rues avoisinantes, à distribuer des tracts, explique Ahmet, ça a duré une semaine entière : dormir, chercher la chatte, dormir. Au bout d’une semaine, on a perdu espoir de la retrouver. »

Résignée, la famille pensait que Kereviz reviendrait d’elle-même ou qu’un refuge local les contacterait après l’avoir retrouvée. Mais aucun de ces 2 scénarios ne s’est produit…

88 km plus loin

3 semaines après le drame, Ahmet a reçu un message indiquant que son animal de compagnie avait été aperçu… à environ 90 km de son domicile ! Le bon samaritain, qui a remarqué que Kereviz était en bonne santé, mais apeurée, a effectué des recherches sur Internet, sur qui la conduit aux publications désespérées d’Ahmet.

« Mon frère et moi étions allés au cinéma pour oublier notre angoisse quotidienne concernant le chat, précise ce dernier, nous avons vu les messages et nous nous sommes immédiatement rendus sur place. »

Lors des retrouvailles avec ses humains préférées, la chatte n’a pas pu s’empêcher de ronronner de bonheur. « Pour l'instant, elle n'a aucun problème de santé, indique Ahmet, elle a juste quelques égratignures aux pattes, et c'est tout. Je n'ai aucune idée de comment elle a pu survivre là-bas pendant 3 semaines sans se blesser, mais bon, je ne vais pas me poser trop de questions. »

Heureusement, tout est bien qui finit bien et la famille est enfin réunie !