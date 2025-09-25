Après avoir fugué, ce chat facétieux joue à cache-cache avec les pompiers et la police

Les casernes de pompiers possédant beaucoup de matériel coûteux, il est tout naturel qu’un système de sécurité soit mis en place. Cependant, lorsque celui-ci se déclenche plusieurs nuits de suite et sans raison apparente, il y a de quoi rester perplexe, un peu comme les pompiers de Tenbury Wells ( Angleterre ).

Qui pouvait donc bien s’introduire dans la caserne de Tenbury Wells (Angleterre) durant toutes ces nuits ? Les pompiers se sont posé la question à de nombreuses reprises. En effet, les soldats du feu ont été alertés plusieurs nuits de suite par le système anti-intrusion de leur caserne. Pourtant, une fois sur place, aucun signe d’effraction ni de traces d’un éventuel voleur. Appelée en renfort, même la police de West Mercia s’est retrouvée démunie devant ce mystérieux cas.



© Laura Pocknell

L’affaire a été résolue il y a peu, grâce à une simple photo montrant l’auteur de cet obscur forfait et qui n’était autre qu’un… chat. En effet, le cliché montrait le félin tranquillement installé derrière l’une des fenêtres de la caserne. C’est alors que Ian Bowkett, le commandant de la patrouille, s’est rappelé d’un événement qui semblait, a priori, être sans rapport avec son problème. Il raconte au Shropshire Star : “La semaine dernière, Ruth et David Pocknell, propriétaires de la maison adossée à la caserne, sont venus nous annoncer, ainsi qu'à nos collègues policiers, la disparition de leur chatte, Portia”. Comme il le dit lui-même, il n’y avait plus pensé jusqu’à ce qu’il voit la photo. Il avait enfin la solution à son problème.



© Shropshire Star

Connaissant l’auteur de ces alarmes nocturnes, les pompiers savaient désormais qui chercher et où. C’est ainsi qu’ils ont retrouvé Portia cachée derrière la machine à laver de la caserne. La chatte fugueuse a finalement pu retrouver ses maîtres soulagés. Ces derniers ont d’ailleurs tenu à remercier les soldats du feu : “David et moi sommes extrêmement reconnaissants envers toute l'équipe de la caserne et envers tous ceux qui ont contribué à la retrouver et qui ont fait savoir sur les réseaux sociaux que nous la recherchions”.

Il y a fort à parier que si un déclenchement du système anti-intrusion devait se produire à nouveau, Ian Bowkett et ses collègues auront désormais comme premier réflexe de regarder derrière leur machine à laver.