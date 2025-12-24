« Mon oncle a emménagé dans une nouvelle maison et abandonné son chat », une jeune femme se mobilise pour redonner le sourire à un Persan abandonné

Abandonné du jour au lendemain, un chat Persan au regard mélancolique a trouvé refuge auprès d’une jeune femme émue par son sort. Partagée sur Reddit, leur rencontre inattendue a touché des milliers d’internautes, émus de voir ce félin retrouver sécurité et affection dans un nouveau foyer

“Mon oncle a emménagé dans une nouvelle maison et abandonné son chat. Je l’ai amené chez moi. Il est un peu triste”. Ces mots sont de “PixelSirennn”, une utilisatrice du réseau social Reddit où elle a partagé une photo et une histoire poignantes le 23 novembre 2025.

Le chat en question est un magnifique Persan à la fourrure grise. Sur la photo relayée par Newsweek , on peut le voir endormi sur le bureau de celle qui est devenue sa nouvelle propriétaire après son abandon par l’oncle de cette dernière.



PixelSirennn a donné des nouvelles rassurantes du matou en répondant à quelques-uns parmi les nombreux commentaires d’internautes attristés. Elle leur a assuré que son protégé était désormais en sécurité et très aimé.

“Je ne pouvais pas le laisser derrière. Il méritait mieux”, a-t-elle ainsi écrit, réagissant à ce qu’a écrit l’un des internautes. PixelSirennn a ajouté que le chat se sentait à présent à l’aise et confié qu’elle avait le sentiment qu’il était fait pour vivre avec elle. “Je suis heureuse d’avoir pu lui offrir un foyer sûr”, a-t-elle répondu à un autre commentaire.

“Ce chat a tellement de chance”

“Je déteste lorsque les gens font ça, car ça affecte vraiment l'animal, a réagi une internaute. Cependant, cette histoire se termine bien. Je suis fière de toi de l'avoir emmené à la maison. Le chat sera triste pendant un certain temps, surtout s'il avait une longue relation avec ton oncle. Chez toi, il finira par s'y faire, quand il se sentira plus à l'aise.”

“Ce chat a tellement de chance que vous soyez là pour le sauver, estime une autre. Il est magnifique, en passant.”

“Ma sœur a fait la même chose, raconte l’une de ces personnes. Du coup, mes parents l'ont recueilli. Je ne voulais pas d'un autre chat, mais apparemment, il avait décidé que j'étais sa personne préférée. Il ne s'intéressait à personne d'autre, sauf quand j'étais absente. Mon petit Nemo me manque.”