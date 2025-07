Un chien survit à une inondation en se réfugiant dans un lave-linge

Alors que de nombreux Américains commençaient à profiter de leurs vacances d’été, les texans ont été surpris par des inondations dévastatrices au début du mois de juillet. Des dizaines de personnes ont perdu la vie et d’autres sont toujours recherchées. Au milieu de ce chaos, une famille a vu une lueur d’espoir après avoir retrouvé son chien disparu.

À Hunt, comme dans d’autres villes du Texas, une grande partie des habitants ont perdu tout ce qu’ils avaient. Des inondations ont tout emporté sur leur passage au début du mois de juillet, laissant les foyers en grand désarroi. La famille Vlasek fait partie des sinistrés. Elle n’a plus de maison et pensait ne plus jamais revoir son chien, jusqu’à ce qu’un petit miracle se produise.

Tout est allé très vite pour Cody, l’adolescent et le reste de ses proches. Sa mère, Denise, a constaté que de l’eau était en train de monter dangereusement vite au cours de la nuit.

KHOU 11 / Youtube

Un départ précipité

Il fallait partir en urgence et, dans la panique, le chien de la maison s’est enfui. Les minutes étaient comptées et il n’était pas possible de rester sur les lieux, alors les Vlasek ont dû se résoudre à laisser leur animal sur place, ne parvenant pas à le récupérer.

Dans un témoignage rapporté par Legit.ng, Cody a raconté avoir entendu ses voisins appeler au secours, mais il ne pouvait malheureusement pas intervenir. Une série de traumatismes que le jeune homme a d’abord mis de côté, poussé par son instinct de survie. 20 minutes plus tard, la maison était totalement submergée par les eaux.

Une nouvelle réconfortante

Cody avait le cœur brisé de voir l’endroit où il avait grandi totalement détruit. Quand le niveau d’eau a baissé, les Vlasek sont retournés sur place. En pénétrant dans le logement après avoir cassé une vitre pour y accéder, l’adolescent a entendu des gémissements et quelque chose qui grattait. Il s’est alors avancé et a vu son chien dans la machine à laver, laquelle était en train de flotter.

Ses propriétaires n’auraient jamais imaginé le revoir un jour, mais le quadrupède avait survécu en se cachant à l’intérieur. Pour les Vlasek et ceux qui ont suivi ce récit, le toutou est un miraculé : « Je n'arrivais pas à le croire, il était vivant ». Une parenthèse de joie pour la famille dans ce chaos total.