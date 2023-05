L'étonnante découverte des policiers : une maman chat et ses bébés cherchent asile dans leurs locaux

Cherchant désespérément un abri pour elle et ses chatons, une chatte a élu domicile dans un endroit étonnant. Découverte par des fonctionnaires, la petite famille féline attend désormais d’être placée.

L’Hôtel de Ville d’Edina, dans l’Etat du Missouri (Etats-Unis), abrite notamment la caserne des pompiers et le poste police, entre autres services et institutions publics. C’est justement au commissariat qu’une découverte à la fois surprenante et touchante a été faite le lundi 8 mai, rapportait KHQA.

Les locaux des forces de l’ordre ont, en effet, été le théâtre d’une entrée par effraction, survenue entre le vendredi 5 mai au soir et le lundi d’après. Les autorités locales parlent même de « cambriolage » pour décrire la scène. Ses auteurs ne sont toutefois pas des individus malveillants, mais plutôt une petite famille qui était à la recherche d’un lieu sûr et calme. Il s’agit d’une chatte écaille de tortue et de son adorable portée de chatons.

C’est une fonctionnaire qui en a fait la découverte le lundi après-midi, la perceptrice Kathy Poore en l’occurrence. Cette dernière raconte avoir « entendu des petits miaulements » en arrivant sur place.

Les jeunes chats et leur mère sont visibles dans cette vidéo postée sur Facebook par NEMOnews.net :

« J’aimerais les voir aller dans un bon foyer »

De son côté, le chef de la police d’Edina a annoncé avec humour qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre les « intrus » en justice. Ryan Bishop dit penser que la chatte et ses chatons se sont faufilé dans les locaux des forces de l’ordre par une porte de garage ouverte.



NEMOnews.net / Facebook

A lire aussi : 2 chatons retrouvés sur un chantier trouvent un toit chaleureux à l’approche de Noël

« J’aimerais les voir aller dans un bon foyer », a-t-il par ailleurs déclaré. Lui et ses collègues sont, en effet, à la recherche d’une famille aimante pour les chats. Une famille d’accueil ou, encore mieux, d’adoption. Il invite les personnes intéressées à contacter l’Hôtel de Ville ou à joindre la police via l’une de ses lignes destinées aux appels non urgents.

En fin de compte, la chatte a très bien choisi son point de chute. Fonctionnaires et policiers n’ont pas déçu ses espérances.