Aidée par une équipe de bénévoles, une maman chat débordée par sa portée de 8 petits retrouve peu à peu énergie et vitalité (vidéo)

Gérer une portée de 8 chatons n’a déjà rien de facile, mais lorsque la maman chat est épuisée et que la petite famille doit faire face au bruit et à l’incertitude d’un refuge, la tâche prend vite une allure de défi. Heureusement pour la mère et ses petits, une association va rapidement leur venir en aide.

Moochi est une maman débordée. En effet, elle doit s’occuper de ses 8 chatons, ce qui lui demande beaucoup d’énergie. Le problème, c’est qu’elle doit faire face à l’environnement stressant d’un refuge surpeuplé, tout en étant épuisée. Interrogé par LoveMeow, l’un des bénévoles décrit ainsi la situation : “Ils étaient dans un état critique ; la mère était tout simplement débordée physiquement, essayant de nourrir une portée aussi nombreuse”.

© alleycatrescueinc / Facebook

Lorsque l’équipe de l’association de protection pour chats, Alley Cat Rescue, a entendu parler de Moochi et sa portée, elle a donc rapidement décidé de passer à l’action. La petite famille a ainsi été isolée dans une nurserie, au calme et loin de tout stress. Cette amélioration notable a ainsi permis aux chatons de reprendre du poids et de l’énergie.

Cependant, l’état de la maman restait préoccupant. En effet, elle avait des difficultés à garder sa nourriture, vomissant régulièrement. Après une consultation chez le vétérinaire, il s’est avéré que la chatte souffrait d’une infection. Elle a donc dû recevoir de nombreux soins, toujours sous le regard attentif des bénévoles de Alley Cat Rescue : “Nous faisons tout notre possible pour l'aider à guérir et à rester confortable”.

© alleycatrescueinc / Facebook

Rapidement, toute la petite famille a pu reprendre des forces. Moochi a été particulièrement aidé par les membres de l’association. L’un d’entre eux soulignant la difficulté de leur tâche : “Les chattes comme Moochi, qui ont portée après portée, donnent souvent tout à leurs petits, parfois au détriment de leur propre santé”.

A lire aussi : Bouleversée par l'attitude de son chat qu'elle observe via la vidéosurveillance, elle décide d'interrompre sa soirée entre amis pour le rejoindre (vidéo)

Les efforts ont néanmoins fini par porter leurs fruits : “Moochi et ses bébés vont enfin beaucoup mieux et sont en voie de guérison. Ils forment une famille si douce et si forte”. Désormais en famille d’accueil, la maman chat et ses 8 petits attendent de trouver un foyer chaleureux. Il ne fait cependant aucun doute qu’avec de telles bouilles, ces petites boules de poils finissent par trouver des maîtres aimants et attentionnés.