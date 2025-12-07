L’œil d’une féline la rend unique, mais fait peur aux adoptants (vidéo)

À première vue, Fraggle ressemble à la plupart de ses congénères. Elle a toutefois une particularité qui la rend un peu plus unique : son œil. Celui-ci semble voilé à cause d’une cicatrice. Cela confère donc un regard particulier à l’animal et lui permet de se démarquer de ses congénères. Néanmoins, pour certains, cette spécificité est un frein.

Fran, une utilisatrice de TikTok, est également une sauveteuse d’animaux aguerrie. Elle est suivie par plus de 160 mille personnes sur le réseau social et met sa notoriété au service des boules de poils. Récemment, elle a présenté la jolie Fraggle à sa communauté. Cette chatte est à la recherche d’une famille aimante à Chicago (États-Unis), mais son physique ne convient malheureusement pas à tout le monde.

Pour Fran, Fraggle est une féline très « spéciale », qui a su faire sa place dans le cœur des membres du refuge. Son passé est inconnu, mais la chatte était très craintive lorsqu’elle est arrivée sur place. Ses bienfaiteurs ont alors tout fait pour la mettre à l’aise et elle est finalement sortie de sa coquille pour dévoiler sa personnalité attachante.

Une particularité qui ne plaît pas

Fran est attristée de voir sa protégée se faire ignorer par les adoptants, et ce, depuis plus d’un an. Elle sait à quel point la boule de poils est gentille, douce, facile à vivre. Elle s’entend même avec les autres chats, ainsi que les chiens, bien qu’elle apprécie le calme. Pourtant, personne ne semble voir ses qualités et Fran pense savoir pourquoi.

Fraggle a une cicatrice dans l’un de ses yeux. Comme le mentionnait Parade Pets , cela rend son regard plus trouble et un peu différent de celui des autres chats. Fran est alors persuadée que cette caractéristique joue en sa défaveur auprès des adoptants. Lesquels poursuivent leur chemin, voire tournent la tête, quand ils passent devant elle.

#adopt #kitten #catadoption #adoptdontshop ? original sound - ?????(( °?° ))?????? @frangrzesik Our special girl Fraggle truly has made such an impact on all of us. When Fraggle first came to us she was such a shy little girl who was petrified. Although she still is very sensitive to change and new people she is such a loyal companion once she bonds to you. Fraggle would do best in a home that is quiet and calm. She has tested positively with both dogs and cats. If you are interested in adopting Fraggle please submit an adoption application at nawsus.org and feel free to message me with any questions. She doesn’t deserve to be overlooked due to her little scar. I’m sending you guys all of my love, let’s get this girl home. ???????????? #cat

Ne pouvant abandonner son amie féline, Fran a décidé de partager son histoire et son minois sur TikTok dans l’espoir que quelqu’un change sa situation. Il se pourrait bien que cette initiative porte ses fruits prochainement, car plusieurs internautes ont manifesté leur intérêt pour Fraggle dans la section des commentaires ! Espérons que son adoption se concrétise très prochainement.