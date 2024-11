Une chatte errante est heureuse de trouver une famille d'accueil à temps pour mettre bas et voir ses chatons grandir en toute sécurité

Callooh a trouvé à temps une famille d’accueil pour mettre au monde ses chatons en toute sécurité. La chatte errante, prise en charge par les bénévoles de Best Friends Felines (Australie), savoure sa nouvelle vie avec ses petits.

Comme le rapporte Love Meow, une équipe vétérinaire a appelé Nikki, fondatrice de Best Friends Felines, au sujet d’une chatte ayant été trouvée errante. Très amicale, elle avait probablement déjà vécu dans une famille, mais les recherches n’ont jamais rien donné et personne ne l’a réclamée.

En raison de son joli ventre rond, signe d’un heureux événement, le personnel de la clinique voulait la placer en urgence dans une famille d’accueil. De plus, elle « commençait à s’affaiblir dans le chenil ».

© Best Friends Felines

Nouveau départ en famille d’accueil

Heureusement, la boule de poils blanche – nommée Callooh – a pu intégrer un foyer d’accueil à temps afin de mettre bas.

« Elle s’est adaptée, même si elle était un peu méfiante au début », indiquent les bénévoles de l’association.

© Best Friends Felines

Quelques jours après son arrivée, la chatte a donné naissance à 4 beaux chatons.

« Nous pensons que ce n’était pas sa première portée (mais ce sera la dernière) », confient ses bienfaiteurs. Plus tard, lorsque ses précieux trésors sur pattes seront sevrés, Callooh sera stérilisée.

© Best Friends Felines

Que du bonheur !

Callooh s’est complètement épanouie dans son foyer d’accueil calme et confortable. Très attentionnée, la maman a pris son rôle à cœur et s’est parfaitement occupée de sa progéniture.

Grâce à son amour, ainsi qu’au soutien des bénévoles, Brillig, Wocky, Wabe et Jubjub grandissent dans les meilleures conditions. Au fil du temps, les jeunes animaux ont commencé à déployer leurs ailes et à s’aventurer hors du nid. Aujourd’hui, ils adorent explorer la maison de leurs bienfaiteurs et s’amuser !

© Best Friends Felines

Leur mère, heureuse de les voir grandir loin des dangers de la rue, garde toujours un œil sur eux.

Lorsque les chatons seront suffisamment âgés, ils seront proposés à l’adoption, à l’instar de Callooh. Une belle aventure attend cette adorable famille !

© Best Friends Felines