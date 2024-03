Un an après son sauvetage, cette chatte autrefois mal en point est totalement méconnaissable

Ohana a eu la chance de tomber sur une femme au grand cœur pendant les moments les plus sombres de sa vie. La féline a reçu du réconfort et des soins tandis qu’elle traînait son corps douloureux dans la rue depuis des semaines. Avec de l’amour, de la bienveillance et une nouvelle maison, elle est désormais une tout autre chatte.

Andrea Christian, sauveteuse bénévole au refuge de Floride (États-Unis) St Francis Society Animal Rescue, a changé le destin d’une féline extrêmement mal en point. La douce femelle nommée Ohana a eu le droit à une seconde chance alors que le destin avait été contre elle jusqu’à présent. Aujourd’hui, elle rayonne dans sa maison pour la vie.

Ohana a été remarquée sur le porche d’une maison par une habitante du coin. Laquelle a contacté Andrea, constatant que la boule de poils avait besoin d’aide.

Un long rétablissement

Effectivement, cette dernière souffrait de tout son corps : « En plus d'avoir un grave cas de gale, le petit corps d'Ohana a été renversé à un moment donné dans son passé et a guéri sans soins médicaux appropriés » témoignait Andrea, relayée par Love Meow. La pauvre avait certainement subi un choc avec une voiture, ce qui lui avait laissé de lourdes séquelles. Elle boitait et ses membres étaient endommagés. Elle a reçu un traitement contre l’arthrite pour être soulagée et retrouver sa mobilité.

D’autres médicaments lui ont permis de reprendre des forces et guérir ses problèmes cutanés. Mieux dans ses pattes, Ohana s’est mise à courir, grimper et jouer dans la maison de sa bienfaitrice : « Il y a tellement de vie et de bonheur chez cette fille brisée » soulignait celle-ci. Malgré tout ce qu’elle avait vécu, Ohana n’a pas perdu sa joie de vivre. Une combativité qui n’a pas laissé sa vétérinaire indifférente.

Une nouvelle boule de poils

Cette dernière, le Dr Anna, s’est occupée de la féline à plusieurs reprises. À chaque visite, la femme tombait toujours plus sous le charme du doux quadrupède. Finalement, après un an de convalescence et lorsqu’il était prêt à rejoindre sa famille pour la vie, elle a décidé de l’adopter : « Cette belle fille a volé le cœur de son vétérinaire, le Dr Anna. C'était le destin. Je n'aurais pas pu rêver d'un foyer aussi parfait pour cette fille parfaite » déclarait Andrea.

À ce jour, le pelage d’Ohana scintille, son regard est pétillant et son âme est apaisée. C’est une magnifique histoire de sauvetage qu’Andrea n’oubliera probablement jamais.

