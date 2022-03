Affamé et malade, ce chat errant décide de faire confiance à un couple qui l'aidera à changer de vie

En s’invitant sur la propriété d’un couple de bénévoles, un chat des rues sénior ignorait que cela allait changer son existence. Après une première éclipse, Granpruno a rompu avec l’errance pour de bon.

Une couple habitant Montréal avait remarqué un chat errant âgé et visiblement affamé qui s’aventurait dans leur jardin de derrière. Steph et Francis trouvaient qu’il ressemblait à l’un de leurs félins nommé Pruno. Ils ont donc décidé de l’appeler Granpruno.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

L’animal se montrait doux et amical, et se laissait facilement approcher. Granpruno « cherchait des câlins et était heureux d'avoir de l'attention. Il allé vers le couple dès qu'ils l'ont appelé », raconte Céline Crom de l’association Chatons Orphelins Montréal, à Love Meow.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Au vu de son comportement, ses hôtes pensaient qu’il avait une famille. Ils ont alors pris l’habitude de lui laisser quotidiennement de la nourriture et de l’eau. Le chat leur rendait régulièrement visite durant les quelques jours qui ont suivi, avant de disparaître mystérieusement.

L’absence de Granpruno a duré plusieurs semaines, puis un soir, alors que Steph et Francis sortaient les poubelles, ils l’ont vu fouiller dans les ordures. En les revoyant, le quadrupède est venu en courant vers eux, clairement soulagé et content de les retrouver. Il paraissait toutefois amaigri et mal en point.

Cette fois-ci, ils l’ont amené à l’intérieur. A présent, ils savaient qu’il n’avait pas de maison. Affamé, Granpruno a avalé à toute vitesse le repas qu’ils lui ont donné, puis s’est reposé durant toute la nuit.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Le lendemain, Steph et Francis ont emmené le chat chez le vétérinaire, qui a estimé son âge à 9 ans et découvert qu’il souffrait d’hyperthyroïdie. Son état s’est ensuite peu à peu amélioré grâce au traitement.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Un chaton dans un corps de chat sénior

« Il est retourné chez Steph et Francis, et a immédiatement trouvé sa place dans leur lit. Il aimait les autres animaux et était amical avec tout le monde », indique Céline Crom. Très affectueux, attachant et bavard, il a séduit tout le monde avec son caractère, ainsi que cette habitude qu’il a de « se rouler sur le dos pour recevoir des caresses sur le ventre et courir après des jouets à plumes comme un chaton ».



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Le couple n’était censé le garder que provisoirement, comme famille d’accueil, mais finalement, Steph a appelé Céline Crom pour lui annoncer qu’elle et son compagnon souhaitaient l’adopter définitivement. Leur interlocutrice confie avoir pleuré de joie en l’apprenant.

Granpruno est aujourd’hui en bonne santé et heureux auprès de ses nouveaux propriétaires. Il avait eu le nez creux en se rendant chez eux…

A lire aussi : Un chaton atteint d'une maladie cardiaque est considéré comme un guerrier et un miracle sur 4 pattes par ses soigneurs



Chatons Orphelins Montréal / Instagram