Retrouvée errante et traumatisée après son adoption, cette chatte retourne chez son ancienne maman d’accueil et réapprend doucement à vivre (vidéo)

Lorsque Rachael a sauvé Garbanzo et ses frères et sœurs, ces derniers n’étaient encore que des tout petits chatons à peine capables de se déplacer seuls. Pendant des semaines, la jeune femme les a nourri au biberon et les a aidé à prendre confiance en l’être humain. Alors, lorsque tous les petits félins ont trouvé leur famille pour la vie, Rachael a eu le sentiment du devoir accompli. Mais il y a peu, elle a reçu un appel d’un refuge local lui révélant que Garbanzo avait été retrouvée dans la rue. Immédiatement, la bonne samaritaine est allée chercher son ancienne protégée. Mais ce qu’elle a constaté lui a brisé le cœur. La jolie chatte rousse était complètement traumatisée par l’Homme et en surpoids avancé…

© @rachaelraerobertson / Instagram

"Ils doivent me contacter"

Dévastée, Rachael a tenté de contacter celle qui avait adopté Garbanzo des mois auparavant. Mais cette dernière n’a pas daigné répondre et s’est même empressée de la bloquer sur tous les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, la maman d’accueil a exprimé son incompréhension. “Je signe un contrat avec tous mes adoptants, stipulant que si quoi que ce soit ne fonctionne pas, pour n’importe quelle raison, ils doivent me contacter et je récupère l’animal sans problème et les aide à trouver une solution”, a-t-elle révélé, en pleurs, dans une vidéo relayée par PetHelpful.

Malheureusement pour Garbanzo, sa propriétaire a préféré l’abandonner dans un refuge sans même donner la moindre explication. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la petite chatte a été traumatisée par son séjour chez cette dame inconnue. “Elle pèse plus de 11 kilos, elle est terrifiée par tout ce qui l’entoure et elle se fait pipi dessus constamment…”, a-t-elle continué complètement dévastée. Pour autant, Rachael est bien décidée à la soigner et lui redonner confiance. Toujours sur son compte Instagram, elle partage quotidiennement des nouvelles de Garbanzo ainsi que ses progrès. Si la petite minette est encore très craintive, elle accepte désormais que sa bienfaitrice l’approche et vient même parfois manger des friandises dans sa main. Aussi, elle a perdu du poids et pèse désormais 8 kilos ! La route est encore longue mais Garbanzo est sur la bonne voie...

A lire aussi : Une chatte errante terrifiée par les humains apprend à leur faire confiance et découvre avec joie la vie de famille (vidéo)