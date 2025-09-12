Abandonné par sa mère, ce chaton retrouve finalement 2 nouvelles mamans, une féline et une humaine (vidéo)

Les mamans-chats n’ont pas toutes la fibre maternelle. Parfois, leur instinct les pousse même à abandonner leurs petits, si elles les jugent trop faibles. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à Regliss. Mais le hasard a voulu qu’il soit retrouvé par les membres d’une famille bienveillante, juste à côté de leur maison.

Pour appeler leur maman, les chatons – comme les chiots d’ailleurs – sont capables d’émettre des cris assez puissants. C’est d’ailleurs ce qui a sauvé Regliss. En effet, le chaton noir de 3 semaines se trouvait à proximité d’une maison et ne cessait d’appeler sa mère avec ses petits cris.

Alertés par les plaintes de la pauvre bête esseulée, les occupants de la maison ont découvert la boule de poils non loin de leur porte d’entrée. Ils ont alors eu le réflexe de ne pas toucher au petit félin et de chercher sa maman… qu’ils ont trouvée. Ils ont donc décidé d’attendre pour voir si la chatte viendrait récupérer son petit. Hélas, au bout de 24 heures d’attente, Regliss restait désespérément seul, abandonné par sa maman . La famille est alors intervenue pour confier l’animal à une association, n’hésitant pas à faire une heure de route pour cela.

À son arrivée au refuge Chatons Orphelins Montreal (Canada), le chaton ne pesait que 227 grammes alors qu’il aurait dû faire entre 300 et 400 grammes. Interrogée par Love Meow , Céline, un bénévole du refuge, déclare : “On sentait ses os ; il était clair qu'il n'avait pas été nourri depuis un certain temps”.

Mais Regliss est du genre combatif , et il a refusé d’abandonner. Aidé par sa bienfaitrice qui l’a nourri au biberon 24 heures sur 24, le chaton a vite repris du poids : “Il a bien adopté le biberon et a pris plus de 10 grammes par jour depuis son arrivée”.

Céline n’était pas seule dans sa tâche. En effet, elle possède une chatte senior répondant au nom de Marscha. Celle-ci, habituée à voir des petits rescapés recueillis par son humaine, a aussitôt pris sous sa patte la boule de poils noire. D’ailleurs, Regliss a immédiatement adopté sa nouvelle maman, et il adore se blottir contre elle pour y trouver chaleur, réconfort et amour.

Le hasard a donc bien fait les choses pour le chaton, car s’il a perdu sa mère biologique, il a finalement gagné 2 nouvelles mamans au grand cœur.