Résiliente et joyeuse, une petite chatte à 2 pattes rencontre un nouveau chaton et trouve un ami pour jouer (vidéo)

Duck, une petite chatte tigrée à 2 pattes, prouve que le handicap n’est certainement pas un frein à l’amitié, ni au jeu. Dernièrement, sa joyeuse rencontre avec un jeune chaton a conquis les internautes et a offert à tous une belle leçon de complicité et de résilience.

Sur les réseaux sociaux, Duck, une chatte tigrée à 2 pattes, est devenue une véritable star. Victime d’un accident lorsqu’elle était encore chaton — ses pattes s’étaient coincées dans un moteur — la minette a appris à marcher sur ses seules pattes arrière. Cela ne l’empêche pas d’être pleinement épanouie et de s’amuser avec les boules de poils que ses maîtres hébergent en famille d’accueil. Récemment, elle a par exemple rencontré un jeune chaton et leur tendre interaction, filmée et partagée sur Reddit, a captivé des milliers d’internautes.

Une joyeuse séance de jeu

Dans cette vidéo relayée par Parade Pets, Duck, surnommée affectueusement « Petit T-Rex », montre que rien ne peut lui enlever sa joie de vivre.

Comme le laisse entendre le titre de la publication, elle est « super excitée de rencontrer son nouveau camarade de jeu » et oublie complètement son handicap lors de cet adorable moment de complicité. Elle saute, gambade, s’allonge par terre et invite le jeune chaton à jouer. Au début, celui-ci hésite un peu, mais rapidement, les 2 boules de poils trouvent leur rythme.

Les jeux entre chats peuvent sembler brusques pour les non-initiés, avec leurs bonds, leurs coups de patte et leurs morsures simulées, mais tout cela fait partie de leur manière naturelle de socialiser et d’explorer. Ici, même sans ses pattes avant, Duck suit ses instincts et profite pleinement de ce moment d’amusement.

© u/Soloflow786 / Reddit

Un enseignement pour les humains

Cette adorable vidéo rappelle que les chats, souvent perçus comme solitaires, peuvent apprécier la compagnie de leurs congénères lorsqu’on les présente correctement. L’arrivée d’un chaton peut même révéler le côté joueur des chats plus âgés ou handicapés, comme Duck.

Les internautes ont d’ailleurs été fascinés par l’équilibre et la résilience de la petite chatte : « L'équilibre et la coordination nécessaires sont incroyables. », a ainsi commenté quelqu’un sous la publication.

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© u/Soloflow786 / Reddit

Duck montre en tout cas que le handicap n’empêche ni la joie ni la complicité, et offre, avec son nouveau petit compagnon, une belle leçon aux humains : en matière d’amitié, les animaux ne jugent pas les différences...