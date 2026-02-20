Adoptés ensemble après l'errance et le refuge, ces 2 chats se ressemblant comme 2 gouttes d'eau sont littéralement inséparables (vidéo)

En adoptant Doom et Gloom, leur propriétaire n'a pas fait que leur offrir un foyer chaleureux ; elle a également permis à ces chats inséparables de rester ensemble. Un cadeau inestimable…

Kata Ördög, alias « @katakatica26 » sur Instagram, était tombée sous le charme de 2 chats magnifiques chats qu'elle avait rencontrés dans un refuge local. Comprenant qu'ils avaient l'habitude de passer du temps ensemble, elle avait décidé de les adopter tous les 2. Elle les a appelés Doom et Gloom. Elle ne s'attendait toutefois pas à l'intensité de l'attachement qu'ils allaient avoir l'un pour l'autre.

La jeune femme de 30 ans vit en Suède. Elle a partagé, en novembre 2025, une vidéo où l'on peut voir à quel point ces 2 félins se ressemblent. Leur similarité ne s'arrête d'ailleurs pas à leur apparence ; elle s'exprime également dans leurs attitudes et leurs mouvements.

La plupart du temps, Doom et Gloom marchent côte à côte, littéralement collés l'un à l'autre et bougent à l'unisson, comme s'ils exécutaient une chorégraphie.

« Ces garçons viennent d'une colonie située non loin de chez nous, explique leur propriétaire. Nous les avons adoptés dans un refuge local, où ils ont été pris en charge et pleinement socialisés. Malgré cela, ils restent assez timides (surtout avec les inconnus) ».

« Ils s'aiment profondément »

Kata Ördög précise que Gloom est âgé de 6 ans et est, en quelque sorte, le meneur. « Il vous mord pour avoir à manger, s'enroule autour de vos jambes et vous laisse le câliner pendant des heures », dit-elle.

Doom est un peu plus timide, mais il peut se montrer bavard et insistant par moments. « Il a récemment commencé à miauler à l'heure du repas, apprécie les caresses sous le menton et est très doué pour attraper les jouets. (C'est le chaton au pelage plus fourni et aux lèvres blanches et plates) », raconte son adoptante.

« Ces 2 chats forment un duo incroyablement adorable et s'aiment profondément » , conclut Kata Ördög. Cette complicité est palpable dans la vidéo.