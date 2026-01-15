Intriguée par les ronronnements inhabituellement forts de son chat, elle découvre comment il manipule le Terre-Neuve qu'elle garde pour faire sa sieste sur lui

Depuis qu’une chatte appelée Trouble a rencontré Kappa le Terre-Neuve, elle ne peut plus se passer de lui. Surtout lorsqu’elle a mis au point un stratagème lui permettant d’en faire son oreiller géant.

Une utilisatrice du réseau social Reddit se faisant appeler “ireallymissbuffy” est l’heureuse propriétaire d’une chatte et d’un chien. La féline possède une robe noire et répond au nom de Trouble, tandis que le canidé est un adorable Terre Neuve appelé Blue. Ce dernier est décrit par sa maîtresse comme étant un gaillard de 91 kilogrammes qui déborde d’énergie. D’après elle, il est, en quelque sorte, un chat dans un (imposant) corps de chien. Quant à Trouble, “elle est très, très douce, affectueuse et vraiment un bébé à tous égards”, dit son humaine.

La minette et ireallymissbuffy étaient très proches l’une de l’autre, quasiment inséparables, jusqu’à l’arrivée d’un 3e animal à la maison qui est devenu la star incontestée aux yeux de Trouble.

Récemment, en effet, elle a partagé une publication sous le titre “Le chien de ma soeur a volé ma chatte” et relayée par Newsweek .

Depuis quelque temps, ireallymissbuffy héberge Kappa, le chien de sa soeur, qui n’est autre que le père biologique de Blue. Elle doit s’occuper de lui pendant quelques mois, pour une raison qu’elle n’a pas précisée.

Quoi qu’il en soit, elle a remarqué que Trouble s’est rapidement attachée à Kappa. Sans doute a-t-elle vu un peu de Blue en lui. Sa propriétaire ne s’attendait toutefois pas à ce qu’ils deviennent aussi complices.

Dans la publication, ireallymissbuffy raconte avoir récemment entendu la chatte émettre une série de miaulements plaintifs. Elle est alors sortie de sa chambre pour voir ce qui se passait et en s’approchant, elle a entendu des ronronnements d’une intensité qu’elle n’avait jamais perçue chez Trouble.

“C'est Trouble la traîtresse !”

Ce qu’elle a vu l’a énormément émue. La chatte était tendrement blottie contre Kappa qui était couché par terre, comme s’ils se connaissaient depuis toujours. ireallymissbuffy a réalisé que Trouble gémissait pour demander au Terre-Neuve de s’allonger pour qu’elle puisse se poser sur sa douce fourrure.

A lire aussi : Cette chatte de refuge croise pour la première fois le regard de sa future famille et met tout en oeuvre pour les faire succomber à son charme (vidéo)



ireallymissbuffy / Reddit

Elle en a eu la confirmation par la suite, ayant vu la féline employer la même démarche pour amener le chien à se coucher, puis se mettre à ronronner une fois la posture désirée obtenue.

“Elle est vraiment douée pour imiter les miaulements tristes des chats. Je parle de pleurs dignes de ‘l'enfant le plus triste de sa classe’. Du coup, c'est Trouble la traîtresse !” conclut sa maîtresse avec humour.