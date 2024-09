Déterminé à vivre, un chaton nouveau-né abandonné par sa maman se bat courageusement pour prendre du poids

Lorsqu’elle a été découverte dans la rue, Minimo venait de naître et sa maman l’avait abandonnée. Les sauveteurs ont immédiatement remarqué qu’elle était bien plus petite que ses frères et sœurs et ils commençaient à douter qu’elle puisse survivre. C’était sans compter l’incroyable détermination de cette minuscule boule de poils !

En général, les chattes s’occupent parfaitement de leurs bébés, mais il arrive parfois qu’elles les abandonnent. C’est ce qui est arrivé à Minimo et à ses frères et sœurs. Après avoir accouché, leur maman, une chatte errante, les a laissés derrière elle. Comme le rapporte Love Meow, des passants bienveillants ont heureusement remarqué la détresse des boules de poils et ils ont immédiatement contacté l’association Chatons Orphelins Montréal (COM).

Un minuscule chaton de 55 grammes

Chaque bébé pesait entre 80 grammes et 120 grammes, sauf Minimo, qui était exceptionnellement petite et pesait seulement 55 grammes.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« Minimo n'avait que la peau sur les os et pesait 55 grammes, et ses chances de survie étaient très minces. Elle n'avait pas la force de prendre le biberon et sa bouche était si petite », a expliqué Chatons Orphelins Montréal.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram

La minuscule boule de poils avait besoin de toute urgence de soins individuels, c’est pourquoi elle a été confiée à une mère d’accueil expérimentée et attentionnée.

La maman temporaire de Minimo l'a gardée au chaud car elle ne parvenait pas à maintenir sa température corporelle et elle l'a soigneusement nourrie toutes les heures 24 heures sur 24. Déterminée à vivre, la chatonne se battait de toutes ses forces et elle a lentement commencé à retrouver de l’énergie.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Le courage d’une panthère

L’esprit combatif et les incroyables progrès de Minimo ont d'ailleurs surpris tout le monde. Après 2 semaines de soins minutieux, la minette a ouvert les yeux et elle a commencé à vouloir explorer son environnement. De même, elle n’avait plus de problèmes pour manger. « Elle n'hésite pas à demander à manger quand elle a faim. Elle peut désormais téter au biberon et mange très vite. », ont expliqué les membres de COM.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Aujourd’hui, Minimo est sur la bonne voie. Elle a pris du poids et elle commence à se parer d'un magnifique pelage de « panthère » noire de plus en plus duveteux chaque jour.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Elle commence aussi à jouer avec des jouets en peluche, agitant ses pattes en l'air avec une attitude féroce. « Elle parle beaucoup quand elle a faim ou quand on la nettoie. Sa grande personnalité émerge. », ont assuré ses anges gardiens.

Lorsqu'elle sera prête, Minimo rejoindra d'autres chatons pour continuer à s’épanouir en attendant d’avoir l’âge de trouver une famille qui ne pourra que tomber follement amoureuse de cette adorable petite chatte revenant de loin.