Moumousse, l’un des plus vieux chats du monde, a l’équivalent d’environ 120 ans en âge humain et vit à Nice

Et si le chat le plus âgé du monde était français ? Une femme originaire de Nice, sur la Côte d’Azur, a récemment découvert que son félin nommé Moumousse pouvait légitimement se présenter pour le titre. En effet, il détient une puce électronique depuis 1999 et fêtera ses 26 ans au mois de janvier prochain. L’actuel plus vieux chat du monde, Flossie, est aussi âgée de 26 ans.

C’est ce qu’a découvert Aline, la propriétaire de Moumousse, en feuilletant le journal local. Avant cela, elle ne savait pas qu’un tel âge était particulièrement admirable pour un chat. Mais pour Clémentine, vétérinaire à Carros (06), son cas est « rarissime ».

© Océane Zitouni / Radio France

Une génétique hors normes

D’après cette dernière, interrogée par France Bleu, la boule de poils croisée Persan a gagné à la loterie de la génétique : « Je pense que l'animal a avant tout un très bon patrimoine génétique », déclarait-elle. Il a aussi la chance de vivre avec une propriétaire qui prend soin de lui, ce qui n’a pas toujours été le cas. En effet, Moumousse a cohabité avec une famille négligente pendant près de 8 ans : « Il a passé les 8 premières années enfermé dans des toilettes », témoignait Aline.

Placé en refuge, il a été récupéré par la grand-mère de cette dernière, qui a malheureusement dû s’en séparer après être partie en maison de retraite. Aline lui a fait la promesse de bien s’occuper de l’animal et la dame a pu partir en paix quelque temps après en sachant son félin tant aimé en sécurité.

Une vie très simple

Aline a tenu son engagement, emmenant fréquemment le félin chez le vétérinaire pour s’assurer qu’il aille bien. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Moumousse est en excellente forme ! Pourtant, son alimentation n’est pas idéale, selon Clémentine, car sa maîtresse lui donne de la pâtée de supermarché : « On est plutôt sur une alimentation un peu fast-food » affirmait la vétérinaire. Néanmoins, le chat ne souffre d’aucun problème médical, ce qui vient confirmer l’hypothèse d’une incroyable génétique.

À présent, Aline sait que son chat est tout à fait légitime de candidater au titre de chat le plus âgé du monde. Le Guinness World Records a d'ailleurs confirmé qu’il avait toutes ses chances de concurrencer Flossie s’il s’inscrivait. Peut-être entendrons-nous bientôt parler de cet extraordinaire quadrupède !