Abandonnés par leur famille, ces 6 chatons trouvent enfin refuge chez une amoureuse des animaux, où leur vie prend un tournant heureux

C’est à Winnipeg, au Canada, que la vie de ces 6 chatons a démarré d’une triste façon, racontait Cole & Marmalade. Laura, une mère d’accueil, a entendu parler du cas de cette famille qui rejetait ces animaux et menaçait même de s’en séparer. Les jeunes chats ont été récupérés, puis c’est Laura qui a ouvert sa porte à la tribu.

@laura_and_her_cats / Instagram

« Mes bébés, je suis si heureuse de vous avoir »

Sur ses réseaux sociaux, en particulier sur Instagram (« @laura_and_her_cats »), Laura partage son quotidien de mère d’accueil. Ses photos sont toutes plus adorables les unes que les autres. Elle présentait les 6 boules de poils récemment accueillies : Jan, Bobby, Greg, Cindy, Marcia et Peter.

La prise en charge a dû se faire dans l’urgence pour ces tout jeunes bébés qui n’avaient plus leur maman avec eux. Heureusement pour eux, la chatte en question, « Carol », a rejoint le foyer le Laura dès le lendemain.

@laura_and_her_cats / Instagram

Un groupe hétérogène

Au fil des jours, Laura a été très étonnée de découvrir des chatons aux profils très différents. Les plus petits de la bande, Bobby et Cindy, ne pesaient que 200 grammes, Peter et Jan, 300 grammes, et Greg et Marcia, 500 grammes. Leur développement était très variable et la mère d’accueil a dû s’adapter à des situations très différentes. Elle expliquait : « Certains chatons mangent sans problème de la nourriture humide et utilisent la litière, alors que d’autres en sont encore au stade du biberon et ont des petits accidents ».

Un peu plus tard, il en a été de même pour la stérilisation, qui dû se faire à différents moments, selon la maturité des chatons.

A lire aussi : Un chat s’installe sur un autel de recueillement pour faire ses adieux à sa maîtresse

Un « heureux dénouement »

Une fois l’âge requis atteint, une famille s’est positionnée en faveur de l’adoption de Bobby et Greg. Ce fut une belle première nouvelle pour Laura, ravie d’avoir mené sa mission à son terme et de voir ces 2 frères adoptés ensemble.

Dès le lendemain, la suite a été tout aussi heureuse : Jan et Peter ont également rejoint leurs familles respectives. Pour le moment, Cindy et Marcia attendent encore de quitter le foyer de Laura pour rejoindre leur nouvelle maison.