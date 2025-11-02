À 3 mois, cette petite chatte, jetée dans un sac à dos près d’une gare, cherche désormais sa famille pour la vie

Le destin des animaux abandonnés tient parfois à peu de choses. Ainsi, sans l’intervention d’un passant, la vie de Mavis, une petite chatte de 3 mois seulement, aurait pu connaître une fin tragique.

L’histoire rapportée par Newsweek , s’est déroulé à proximité de Clapham Junction, l’une des gares les plus fréquentées de Londres (Angleterre). Derrière la clôture en fil de fer barbelé de ce qui semble être un terrain vague, se trouvait un sac à dos blanc au sol. Intrigué, un passant a décidé de regarder ce qu’il contenait pour le retourner à son propriétaire, si possible. Néanmoins, ce bon samaritain ne s’attendait pas à ce qu’il allait y découvrir.



© RSPCA / Facebook

En effet, à l’intérieur du sac, se trouvait une petite boule de poils terrorisée et prostrée. Il s’agissait d’une petite chatte écaille de tortue de 3 mois à peine. Cette dernière, baptisée Mavis, a été ramenée par son ange gardien chez lui. Celui-ci a ensuite contacté la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), équivalent britannique de notre SPA.

L’association a aussitôt pris en charge la pauvre bête et a également ouvert une enquête, pour déterminer ce qui a pu se passer et, éventuellement, retrouver l’auteur de ce cruel abandon. C’est l’inspectrice en chef adjointe, Leanna Hone, qui est chargée de conduire les investigations. Elle déclare : “C'est une façon effroyable de traiter un animal vivant. Ce chaton a dû être terrifié : coincé dans un sac et jeté par-dessus une clôture près d'une gare très fréquentée. Si on ne l'avait pas retrouvé à temps, l'issue aurait pu être tragique”.

Le récit des malheurs de Mavis a été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment dans l’espoir de trouver des témoins de l’abandon. Les internautes ont été nombreux à s’indigner face à un tel geste. L’un d’entre eux a peut-être même mis le doigt sur ce qui a pu se passer : “On dirait un de ces sacs de transport pour chats hors de prix. Je me demande si quelqu'un l'a volé, s'est rendu compte qu'il contenait un chaton et l'a jeté”. La piste est effectivement plausible.

© RSPCA / Facebook

Malheureusement, Mavis n’est pas pucée. Elle se retrouve donc sans famille. Espérons néanmoins qu’elle trouvera rapidement un nouveau foyer, aimant et chaleureux, afin d’oublier sa terrible épreuve et vivre une vie heureuse.