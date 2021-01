Un agent de tri découvre trois chatons enfermés dans un sac à dos et leur sauve la vie

Alors qu’il participait au tri de déchets qui se dirigeaient vers la broyeuse, un employé s’est rendu compte qu’il y avait du mouvement dans un sac à dos. En l’ouvrant, il y a découvert 3 chatons âgés de 2 mois. L’homme leur a sauvé la vie.

Il y a quelques jours, le sauvetage in extremis d’un chat par l’employé d’une déchetterie russe avait fait le tour des réseaux sociaux et des médias. L’histoire dont il s’agit ici y ressemble en tous points. A 2 exceptions près : elle a eu lieu aux Etats-Unis et a concerné non pas un, mais 3 félins.

Comme le rapporte Metro, un trio de chatons a, en effet, été sauvé de justesse par Barrie Donaldson. Ce dernier travaille dans l’entreprise de traitement des déchets OTC à Westampton, dans l’Etat du New Jersey.

A la mi-décembre, il inspectait et triait le contenu du tapis roulant qui défilait sous ses yeux avant le passage à la broyeuse, quand il a perçu du mouvement dans un sac à dos usagé.

Il l’a aussitôt retiré du tapis roulant et ouvert, pour y trouver les 3 petits chats. Ces derniers avaient passé toute une nuit dans la benne de recyclage. Si Barrie Donaldson ne les avait pas découverts à temps, ils n’auraient pas survécu à l’étape de destruction des déchets vers laquelle ils se dirigeaient.

D’après Tim Whelihan, directeur du site, les chatons sont âgés de 8 semaines environ et ne souffraient d’aucune blessure. L’un des collègues de Barrie Donaldson en a adopté un dans la foulée du sauvetage. Il l’a appelé Precious.

A lire aussi : Meilleurs amis depuis 7 ans, ce chat et ce cheval partagent une routine quotidienne adorable ! (Vidéo)

Les 2 autres, qui répondent désormais aux noms de Luna et Sunny, ont rejoint la famille de Nicole Marshall, une habitante locale. Cette dernière et sa fille avaient perdu leur chat une semaine plus tôt. Il avait succombé à ses blessures après avoir été percuté par une voiture.

Tout est bien qui finit bien pour ces 3 chatons qui avaient frôlé le pire.