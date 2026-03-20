Rongée par des allergies chroniques et des problèmes de peau, cette chatte anxieuse guérit et se fait finalement adopter

Ivy était dans un état de fatigue intense depuis son arrivée au refuge. Se grattant en permanence, elle ne parvenait pas à se lier avec les humains. Un jour, elle a eu l’opportunité de poursuivre sa route dans une famille d’accueil. Entourée de patience et de compréhension, la chatte a finalement réussi à se détendre.

Lorsqu’Ivy est arrivée au Dutchess County SPCA, elle était dans un état d’anxiété très inquiétant. En permanence sur la défensive, rien ne semblait pouvoir la soulager. Après plusieurs mois passés dans des conditions difficiles, avec très peu d’évolution, elle a finalement eu l’occasion de changer.

Dutchess County SPCA / Facebook

Des allergies chroniques invalidantes

La cause du mal-être et de la souffrance de la chatte était les allergies, expliquait Cole & Marmalade. Cette réaction immunitaire n’a pas été identifiée tout de suite, mais les bénévoles du refuge ont évidemment remarqué l’épiderme très irrité de la chatte.

L’impact de ses allergies ne se limitait pas à la peau, mais avait atteint son humeur. Ivy semblait gênée en permanence, à la fois mal à l’aise dans son corps et dans sa tête.

« Elle n’avait pas de poils sur le ventre ni à l’intérieur de ses jambes », ajoutait une bénévole.

Dutchess County SPCA / Facebook

Une prise charge repensée

Dans un premier temps, l’objectif était de soulager les douleurs de la chatte. Le vétérinaire lui a donc prescrit des médicaments adaptés ainsi qu’une alimentation particulière. Cette première étape a permis de réduire la souffrance de la féline, mais il fallait aussi trouver une solution pour qu’Ivy s’ouvre au monde. En effet, à cette époque la chatte restait dans un bureau, isolée des autres pensionnaires du refuge.

Une opportunité s’est présentée à elle : un placement en famille d’accueil.

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Une maîtresse curieuse et investie

Nommée Mary, la mère d’accueil était très intéressée par le cas d’Ivy. Elle avait envie d’en savoir plus sur elle et de travailler à créer un vrai lien de confiance. Si la chatte a été fidèle à elle-même au début, avec un comportement qui traduisait toute sa méfiance, elle a finalement accepté la présence et les attentions de sa maîtresse.

Mary s’est appliquée à suivre les traitements à la lettre, et les résultats physiques et comportementaux ont fini par arriver. Ivy a progressivement arrêté de se gratter de manière intempestive tout en comprenant qu’elle était bien entourée.

Très attachées l’une à l’autre, Ivy et Mary ont décidé de poursuivre leur chemin ensemble, à travers une adoption plus que réussie. La chatte avait semble-t-il tout simplement besoin de temps.