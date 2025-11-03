4 heures d’efforts et un peu de génie ont suffi à ce plombier pour libérer un chaton coincé dans un lampadaire

Parfois certaines associations se retrouvent face à des missions de sauvetage qui dépassent leurs compétences. C’est le cas de la Teddies Friends Cat Rescue qui a dû faire appel à une société de plomberie pour venir en aide à un minuscule chaton coincé dans un lampadaire.

En août 2024, les bénévoles de l’organisation Teddies Friends Cat Rescue ont été contactés par un bon samaritain qui avait repéré toute une famille de chats qui errait dans le voisinage. Après avoir secouru la mère ainsi que 4 petits, les équipes de sauvetage ont découvert un 5ème bébé qui était malheureusement coincé non loin de là, dans un lampadaire, au bord de l’autoroute ! Après plusieurs jours d’efforts acharnés, les bénévoles ont réalisé qu’ils ne pourraient pas sauver le chaton par eux-mêmes. Ils ont alors décidé de faire appel aux professionnels de Dyno-Rod, une entreprise locale proposant des services de plomberie et de vidange. Comme l’explique le média Swindon Advertiser , l’ingénieur Matt Wilshire s’est donc rendu sur place avec un équipement spécialisé qui lui a permis de rapidement et précisément localiser le jeune chat.

Poids plume

“Matt a été patient et souple, essayant tout ce qu’il pouvait pour sauver le chaton et refusant de partir jusqu’à ce qu’il soit retiré en toute sécurité du lampadaire , peu importe le temps que cela prendrait”, avait affirmé à l’époque une bénévole prénommée Joanne. Pendant 4 longues heures, Matt Wilshire s’est, en effet, donné corps et âme pour secourir la boule de poils. Une fois libéré de sa prison, le chaton a immédiatement été transféré chez un vétérinaire. Selon les examens, il était âgé d’environ 4 ou 5 semaines et souffrait d’une importante infection oculaire. Sur la balance, il n’affichait que 500 minuscules grammes…

Les jours suivants, il a retrouvé sa famille et a été chouchouté par les équipes de la Teddies Friends Cat Rescue. Il a également suivi un traitement très strict afin de recouvrer la santé et se débarrasser de son infection.

© Dyno-Rod

Tout finit bien

Finalement, les bénévoles ont décidé de le baptiser Dyno, en hommage à l’entreprise lui ayant sauvé la vie. “Grâce au travail incroyable effectué par l’équipe de sauvetage, tous les chatons ont trouvé un futur foyer pour toujours”, indiquait, quelque temps plus tard, un porte-parole de l’organisation.