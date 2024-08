Une famille de chats affamés et déshydratés découverte dans une maison vide prend un nouveau départ dans la vie

De l’autre côté de la Manche, une association de protection animale a volé au secours d’une chatte et de ses petits abandonnés dans une maison cet été. Depuis leur sauvetage, les félins reçoivent de nombreux soins et témoignages d’affection.

Au cours du mois d’août, un habitant de la ville de Nottingham en Angleterre a informé l’association Beauty’s Legacy de la présence d’une chatte et de ses chatons dans une maison inoccupée. Une minette, âgée de 3 mois, était également présente. Selon un article paru sur le site web de Mansfield and Ashfield Chad, les locataires avaient quitté les lieux 2 semaines plus tôt et abandonné les animaux sur place.

« La propriété était complètement vide et puait l’urine, avec des tapis et des rebords de fenêtre infestés de puces, écrit Lisa, membre de l’organisation, sur Facebook, dans la cuisine, il y avait un panier. À l’intérieur, il y avait une portée de petits chatons sur un tissu taché de sang. 3 avaient les yeux à moitié ouverts et haletaient. Les autres étaient immobiles. »

« C’est le cas le plus difficile que j’ai eu à traiter depuis longtemps. Ils étaient émaciés, déshydratés et affamés, poursuit la sauveteuse, je pensais que certains bébés étaient déjà morts. Si nous n’étions pas intervenus, ces chatons et leur mère n’auraient pas survécu. »

© Lisa Dean / Facebook

« J’ai pleuré pour tous ces pauvres chats »

Après les avoir récupérés, la bonne samaritaine a emmené ses petits protégés dans une clinique vétérinaire. « Ça a été le plus long trajet de 50 minutes en voiture de ma vie. J’ai pleuré pendant tout le voyage […], déclare Lisa, j’ai pleuré pour tous ces pauvres chats, si maltraités et laissés tomber par les humains. »

Sur place, Lisa et une autre bénévole du nom de Nicola ont placé les chatons sur leur poitrine pour les garder au chaud. Au bout de quelques minutes, les minuscules boules de poils ont commencé à se tortiller et à chercher de la nourriture.

Les rescapés ont ensuite été placés en famille d’accueil chez leurs sauveteuses. Les bénévoles leur offrent tous les soins et l’amour dont ils ont besoin.

© Lisa Dean / Facebook

Les chats de la forêt de Sherwood

À la suite du sauvetage, les amoureuses des animaux ont nommé la portée « les bébés de la forêt de Sherwood ».

Leur maman a été baptisée Marian. Quant à la jeune chatte de 3 mois, elle porte fièrement le nom de Robyn.

A lire aussi : Elle adopte une chatte qui lui vole son petit ami sans la moindre vergogne (vidéo)

Désormais, tous ces félins sont entre de bonnes mains et mangent à leur faim. La petite Robyn se montre particulièrement active et joueuse !

Grâce à ce sauvetage, les chats de « la forêt de Sherwood » pourront oublier leur passé et avancer sur le chemin de la vie, le cœur serein.