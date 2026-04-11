Un chat aux pattes déformées et comparé à un T-rex goûte enfin au bonheur après avoir été adopté

Malgré ses petites pattes avant atypiques, Chance se montre incroyablement agile et énergique. Ayant conquis, via une vidéo postée par le refuge, Katrina et son compagnon, ce chat débordant d'affection a rapidement trouvé sa place parmi ses nouveaux compagnons à 4 pattes et même 2 rongeurs.

Chance possède des pattes déformées ; celles-ci sont petites et pliées à 90°, un peu comme celles d'un T-rex. Ce chat est très probablement né comme cela.

Cette particularité ne lui cause ni douleur, ni inconfort. L'équipe du refuge MSPCA-Angell, situé à Salem dans le Massachusetts (Etats-Unis), a pu s'en rendre compte dès son arrivée. Les bénévoles ont surtout été touchés par son caractère doux et affectueux.



MSPCA-Angell

« Tout le monde au refuge trouvait Chance tellement mignon. Une fois qu’il s’est mis debout et que nous avons remarqué ses pattes, nous l’avons immédiatement aimé encore plus », a raconte Celia Jepsky, coordinatrice de projet pour le MSPCA-Angell, à The Dodo .



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Les membres du personnel ont également été surpris de constater à quel point ce félin pouvait se montrer agile, malgré la forme singulière de ses pattes avant. « Même s’il peut parfois avoir besoin d’un petit coup de pouce pour monter sur les meubles, il est capable de se déplacer parfaitement. En fait, il a réussi à grimper et descendre les grands arbres à chat que nous avons », dit Celia Jepsky.



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Pour aider Chance à trouver une famille aimante, l'association a partagé une adorable vidéo de lui sur ses comptes de réseaux sociaux. Elle a été vue par Katrina, qui est tout de suite tombée sous son charme.

Katrina en a discuté avec Gregg, son compagnon, et tous 2 ont demandé à rencontrer le matou au pelage tabby gris. Totalement conquis, le couple a décidé de l'adopter dans la foulée.

Chance s'est vite adapté à sa nouvelle maison. Il apprend également à connaître les autres animaux de la famille : un congénère appelé Walter, 2 chiens nommés Junebug et Broccoli, ainsi que 2 rats baptisés M. Frodo et Gandalf.

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Un chat et un rongeur peuvent-ils cohabiter??

La réponse est oui, mais cette cohabitation nécessite vigilance et aménagements adaptés. Il est préférable que le rongeur dispose d’une cage solide et inaccessible aux pattes du chat, et les rencontres directes doivent être strictement surveillées.

Il est également conseillé d'habituer chacun progressivement à la présence de l’autre, par exemple derrière un grillage, pour réduire le stress et les risques d’accident. Même si certains chats peuvent s’avérer calmes, les instincts naturels ne sont pas à négliger ; le félin reste un prédateur et le rongeur a besoin de pouvoir se cacher et se déplacer librement.

Avec patience et précautions, une cohabitation pacifique est possible. Elle reste néanmoins exceptionnelle et demande une attention quotidienne.